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Схожий на Арестовича: Потап розлютив українців бажанням "стати" молдованином

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Потапа захейтили за його заяву про те, що він готовий представити Молдову на Євробаченні Новина оновлена 13 березня 2025, 14:21
Потапа захейтили за його заяву про те, що він готовий представити Молдову на Євробаченні. Фото instagram

Потап вирішив поїхати на Євробачення і представити Молдову з пісею "Опа"

Продюсер та репер Потап, який нещодавно змінив свій псевдонім на Slavic Balagan і дав інтерв’ю російському "опозиційному" журналісту Юрію Дудю, знову розлютив українців. Цього разу виконавець, який мешкає в Іспанії, заявив, що він готовий представити на Євробаченні Молдову, чим знову нарвався на хейт.

У мережі користувачі не стримують емоцій та критикують таке рішення Потапа. Одні незадоволені тим, що у відео, в якому повідомляв про таке рішення, репер говорить російською, інші просто висміюють його.

  • "То вали в Молдову… ..за*бав вже …. ухилянт";
  • "Потап з кожним інтерв’ю все глибше закопує себе. Ймовірно, в навоз. Крінжатина";
  • "Якби не війна, то люди і не дізналися б, яке воно ко*чене і прибацане";
  • "Одне розчарування, а не публічні люди…, чешуть на москальській мові і совість навіть не мучить";
  • "Мужик ніяк не може змиритись з тим, що його кар’єра вже давно тусить з лайкою на паті ін зе скай, і намагається просувати щоразу свою крінжатіну в маси, аби тільки про нього не забували".
Потапа розкритикували
Потапа розкритикували за Євробачення

Окрім того, що артист хоче представити Молдову на Євробаченні, він заявив, що готовий сам спонсорувати свій виступ. Потап навіть обрав пісню для пісенного конкурсу — "Опа". Це також неабияк зачепило користувачів мережі.

  • "Україна в д*пі, а він Молдові допомагає. Треш";
  • "Україна кров'ю стікає, а він м*азота Модову спонсорує".
  • "Коли побачив, що пісня називається "Опа", тут вже відразу можна сказати, що це останнє місце усього Євро, окрім греків".
Потапа критикують

Співака також стали порівнювати з Олексієм Арестовичем.За словами користувачів, він такий же "огидний", як і колишній позаштатний радник Офісу президента України.

  • "Ще один з компанії Арестовича";
  • "Чимось Арестовича нагадує, такий же огидний".

Нагадаємо, що нещодавно Потап оголосив кастинг у популярний гурт MOZGI. Чоловік Насті Каменських відкрив офіс у Барселоні. Він хизувався Юрію Дудю, що має студії у різних країнах світу. Щобільше, репер заявив, що на початку повномасштабного вторгнення він вступив до тероборони заочно і розповів, як він патрулював вулиці Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Євробачення-2025 від України поїде гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У січні 2025 року Молдова заявила, що не братиме участі в конкурсі через "економічні, адміністративні та мистецькі проблеми".

Теги:
#Молдова #Євробачення #Потап