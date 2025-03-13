Схожий на Арестовича: Потап розлютив українців бажанням "стати" молдованином

Потап вирішив поїхати на Євробачення і представити Молдову з пісею "Опа"

Продюсер та репер Потап, який нещодавно змінив свій псевдонім на Slavic Balagan і дав інтерв’ю російському "опозиційному" журналісту Юрію Дудю, знову розлютив українців. Цього разу виконавець, який мешкає в Іспанії, заявив, що він готовий представити на Євробаченні Молдову, чим знову нарвався на хейт.

У мережі користувачі не стримують емоцій та критикують таке рішення Потапа. Одні незадоволені тим, що у відео, в якому повідомляв про таке рішення, репер говорить російською, інші просто висміюють його.

"То вали в Молдову… ..за*бав вже …. ухилянт";

"Потап з кожним інтерв’ю все глибше закопує себе. Ймовірно, в навоз. Крінжатина";

"Якби не війна, то люди і не дізналися б, яке воно ко*чене і прибацане";

"Одне розчарування, а не публічні люди…, чешуть на москальській мові і совість навіть не мучить";

"Мужик ніяк не може змиритись з тим, що його кар’єра вже давно тусить з лайкою на паті ін зе скай, і намагається просувати щоразу свою крінжатіну в маси, аби тільки про нього не забували".

Окрім того, що артист хоче представити Молдову на Євробаченні, він заявив, що готовий сам спонсорувати свій виступ. Потап навіть обрав пісню для пісенного конкурсу — "Опа". Це також неабияк зачепило користувачів мережі.

"Україна в д*пі, а він Молдові допомагає. Треш";

"Україна кров'ю стікає, а він м*азота Модову спонсорує".

"Коли побачив, що пісня називається "Опа", тут вже відразу можна сказати, що це останнє місце усього Євро, окрім греків".

Співака також стали порівнювати з Олексієм Арестовичем.За словами користувачів, він такий же "огидний", як і колишній позаштатний радник Офісу президента України.

"Ще один з компанії Арестовича";

"Чимось Арестовича нагадує, такий же огидний".

Нагадаємо, що нещодавно Потап оголосив кастинг у популярний гурт MOZGI. Чоловік Насті Каменських відкрив офіс у Барселоні. Він хизувався Юрію Дудю, що має студії у різних країнах світу. Щобільше, репер заявив, що на початку повномасштабного вторгнення він вступив до тероборони заочно і розповів, як він патрулював вулиці Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Євробачення-2025 від України поїде гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У січні 2025 року Молдова заявила, що не братиме участі в конкурсі через "економічні, адміністративні та мистецькі проблеми".