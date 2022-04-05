Засуджений за ДТП актор Єфремов підтримав путіна і тепер проситься на волю

58-річний актор вирішив підтримкою путіна скоротити собі тюремний термін

Засуджений за смертельну ДТП Михайло Єфремов попросив Верховний суд рф зменшити йому термін у в’язниці, заявивши, що підтримує путіна у війні проти України.

Про це заявив його адвокат Петро Хархорін в інтерв’ю росЗМІ.

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За словами адвоката, 58-річний актор за весь час перебування у в’язниці (близько 22 місяців) на нього не було жодних скарг. Хархорін звернувся до Верховного суду з проханням скоротити Єфремову термін відбування в колонії, тому що в актора погане здоров’я та троє дітей.

Крім того, за словами адвоката, Єфремов висловлюється за підтримку путінського режиму і так звану "спецоперацію" в Україні. "Я в житті проти будь-яких конфліктів. Але я чудово розумію, що у керівництва нашої країни не було іншого виходу і тому позитивно ставлюся до того, що відбувається зараз", – цитує адвокат Єфремова.

Нагадаємо, що 8 вересня 2021 року відомого російського актора Михайла Єфремова за п’яну ДТП зі смертельним наслідком спочатку засудили до восьми років колонії. А після апеляції суд пом’якшив його до 7,5 років. Єфремов відбуває покарання у виправній колонії №4 загального режиму в Бєлгородській області, тобто його колонія знаходиться біля того самого Бєлгорода, де днями сталася пожежа на місцевій нафтобазі.