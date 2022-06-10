Дружина Аркадія Укупника збила людину: подробиці

Наталія Укупник збила пішохода на люксовому авто в центрі Москви

Дружина російського виконавця та композитора Аркадія Укупника Наталія у п’ятницю, 10 червня, збила пішохода в центрі Москви.

Про це повідомляють росЗМІ. Відомо, що ДТП сталося Нижньою Красносільською вулицею. Жінка їхала на своєму Range Rover, коли чоловік переходив дорогу на червоне світло, не дивлячись на всі боки. Внаслідок удару його відкинуло на кілька метрів.

Чому росії не виграти війну проти України?

Повідомляється, що дружина Укупника доправила пішохода до лікарні. Зараз стан чоловіка стабільний, життю нічого не загрожує. Разом із чоловіком Наталя приїхала до відділу поліції, де на неї склали протокол та відпустили.

Що відомо про Аркадія Укупника

Аркадій Укупник народився 18 лютого 1953 року у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Широку популярність як співак отримав у 1990-ті роки. Відомі пісні: "Я на тебе никогда не женюсь", "Маргаритка", "Маэстро джаз" та інші.

Відомий композитор мовчить про повномасштабне вторгнення росії на територію України.

Читайте також: Категорія Lifestyle Галкін висміяв Скабеєву та Соловйова на концерті в Ізраїлі (відео) Гуморист зі сцени дозволив собі ряд жартів про головних пропагандистів росії

Дружина Наталія Укупник є головою туристичної фірми. Для композитора це вже третій шлюб. Подружжя має доньку Софію, яка народилася у 2011 році. Також Укупник має старшого сина Григорія (1980) від першого шлюбу, і дочку Юнну (1987) від другого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до смертельної ДТП у центрі Москви потрапив російський співак Олег Абрамов (Radio Tapok), який називав українців дебілами.