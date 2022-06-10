Жена Аркадия Укупника сбила человека: подробности

Наталья Укупник сбила пешехода на люксовом авто в центре Москвы

Жена российского исполнителя и композитора Аркадия Укупника Наталья в пятницу, 10 июня, сбила пешехода в центре Москвы.

Об этос сообщают росСМИ. Известно, что ДТП случилось по Нижней Красносельской улице. Женщина ехала на своем Range Rover, когда мужчина переходил дорогу на красный свет, не смотря по сторонам. В результате удара его отбросило на несколько метров.

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Сообщается, что жена Укупника доставила пешехода в больницу. Сейчас состояние мужчины стабильное, жизни ничего не угрожает. Вместе с мужем Наталья приехала в отдел полиции, где на нее составили протокол и отпустили.

Что известно об Аркадии Укупнике

Аркадий Укупник родился 18 февраля 1953 года в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Широкую популярность в качестве певца получил в 1990-е годы. Известные песни: "Я на тебе никогда не женюсь", "Маргаритка", "Маэстро джаз" и другие.

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Жена Наталья Укупник является главой туристической фирмы. Для композитора это уже третий брак. У супругов есть дочь София, которая родилась в 2011 году. Также у Укупника есть старший сын Григорий (1980) от первого брака, и дочь Юнна (1987) от второго.

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