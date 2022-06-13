Российская группа, развлекавшая оккупантов в Херсоне, попала в аварию (видео)

Коллектив отделался легким испугом, однако все могло закончиться и хуже.

Карма в действии — по другому эту ситуацию и не назовешь. Российская группа "Земляне" попала в аварию на выезде из временно оккупированного Херсона, где артисты вступали с концертом на день россии.

О ДТП сообщил телеграм-канал "Mash". Известно, что автобус, в котором помимо "Землян" были еще и другие коллективы, в частности Елена Север, группы СПБ! и ВладиМир, едва не столкнулся с фурой.

Музыканты возвращались из Херсона поздно вечером, и на плохо освещенной трассе автобус еле разминулся с грузовиком. Как сообщают пассажиры, если бы водитель не съехал в кювет, то все могло бы закончится гораздо хуже. А так все получили испуг и максимум синяки.

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