Российская группа, развлекавшая оккупантов в Херсоне, попала в аварию (видео)
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Коллектив отделался легким испугом, однако все могло закончиться и хуже.
Карма в действии — по другому эту ситуацию и не назовешь. Российская группа "Земляне" попала в аварию на выезде из временно оккупированного Херсона, где артисты вступали с концертом на день россии.
О ДТП сообщил телеграм-канал "Mash". Известно, что автобус, в котором помимо "Землян" были еще и другие коллективы, в частности Елена Север, группы СПБ! и ВладиМир, едва не столкнулся с фурой.
Музыканты возвращались из Херсона поздно вечером, и на плохо освещенной трассе автобус еле разминулся с грузовиком. Как сообщают пассажиры, если бы водитель не съехал в кювет, то все могло бы закончится гораздо хуже. А так все получили испуг и максимум синяки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в смертельное ДТП в центре Москвы попал российский певец Олег Абрамов (Radio Tapok), который называл украинцев дебилами.