Укр

Российская группа, развлекавшая оккупантов в Херсоне, попала в аварию (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
1032
Группа "Земляне" Новость обновлена 13 июня 2022, 11:26
Группа "Земляне"

Коллектив отделался легким испугом, однако все могло закончиться и хуже.

Карма в действии — по другому эту ситуацию и не назовешь. Российская группа "Земляне" попала в аварию на выезде из временно оккупированного Херсона, где артисты вступали с концертом на день россии.

О ДТП сообщил телеграм-канал "Mash". Известно, что автобус, в котором помимо "Землян" были еще и другие коллективы, в частности Елена Север, группы СПБ! и ВладиМир, едва не столкнулся с фурой.

Музыканты возвращались из Херсона поздно вечером, и на плохо освещенной трассе автобус еле разминулся с грузовиком. Как сообщают пассажиры, если бы водитель не съехал в кювет, то все могло бы закончится гораздо хуже. А так все получили испуг и максимум синяки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в смертельное ДТП в центре Москвы попал российский певец Олег Абрамов (Radio Tapok), который называл украинцев дебилами.

Теги:
#ДТП #Авария #Земляне