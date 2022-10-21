Винні росія та Білорусь: вісім країн відмовилися від участі у Євробаченні 2023
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 684
Загалом за перемогу у міжнародному конкурсі за перемогу боротимуться представники 37 країн.
Підготовка до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі, набирає обертів. І доки Британія готується приймати конкурс, організатори оголосили список країн-учасниць, які підтвердили свою участь у Євробаченні у 2023 році. Варто зазначити, що через дискваліфікацію Білорусі та росії кількість учасників скоротилася на 10 країн.
Як повідомляють іноземні ЗМІ, вісім країн самостійно відмовилися через високу вартість за участь у конкурсі, яка таки піднялася у зв’язку з усуненням Білорусі та росії. У 2023 році шанувальники Євробачення не почують і не побачать представників:
- Чорногорії
- Північної Македонії
- Болгарії
- Боснії та Герцеговини
- Андорри
- Словаччини
- Люксембургу
- Монако
- І з росії та Білорусі.
Загалом у конкурсі у 2023 році візьме участь 37 країн, 6 з яких автоматично проходять у фінал. Це країни-засновники (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія), а також країна переможниця у 2022 році — і це Україна. Інші учасники проходитимуть відбори у півфіналах.
Список країн-учасниць Євробачення-2023:
- Албанія
- Вірменія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Грузія
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Сан-Маріно
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Україна
- Великобританія
Як повідомлялося раніше, 15 травня 2022 року гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" завоював перемогу, що означало, що наступного року організовувати конкурс мала Україна. Однак через побоювання щодо безпеки учасників та гостей конкурс вирішили перенести в іншу країну.