Винні росія та Білорусь: вісім країн відмовилися від участі у Євробаченні 2023

Загалом за перемогу у міжнародному конкурсі за перемогу боротимуться представники 37 країн.

Підготовка до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі, набирає обертів. І доки Британія готується приймати конкурс, організатори оголосили список країн-учасниць, які підтвердили свою участь у Євробаченні у 2023 році. Варто зазначити, що через дискваліфікацію Білорусі та росії кількість учасників скоротилася на 10 країн.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, вісім країн самостійно відмовилися через високу вартість за участь у конкурсі, яка таки піднялася у зв’язку з усуненням Білорусі та росії. У 2023 році шанувальники Євробачення не почують і не побачать представників:

Чорногорії

Північної Македонії

Болгарії

Боснії та Герцеговини

Андорри

Словаччини

Люксембургу

Монако

І з росії та Білорусі.

Загалом у конкурсі у 2023 році візьме участь 37 країн, 6 з яких автоматично проходять у фінал. Це країни-засновники (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія), а також країна переможниця у 2022 році — і це Україна. Інші учасники проходитимуть відбори у півфіналах.

Список країн-учасниць Євробачення-2023:

Албанія

Вірменія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Грузія

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Нідерланди

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Сан-Маріно

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

Великобританія

Як повідомлялося раніше, 15 травня 2022 року гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" завоював перемогу, що означало, що наступного року організовувати конкурс мала Україна. Однак через побоювання щодо безпеки учасників та гостей конкурс вирішили перенести в іншу країну.