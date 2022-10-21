Рус

Винні росія та Білорусь: вісім країн відмовилися від участі у Євробаченні 2023

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
684
Україна автоматично пройшла у гранд-фінал Євробачення 2023 Новина оновлена 21 жовтня 2022, 12:38
Україна автоматично пройшла у гранд-фінал Євробачення 2023

Загалом за перемогу у міжнародному конкурсі за перемогу боротимуться представники 37 країн.

Підготовка до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі, набирає обертів. І доки Британія готується приймати конкурс, організатори оголосили список країн-учасниць, які підтвердили свою участь у Євробаченні у 2023 році. Варто зазначити, що через дискваліфікацію Білорусі та росії кількість учасників скоротилася на 10 країн.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, вісім країн самостійно відмовилися через високу вартість за участь у конкурсі, яка таки піднялася у зв’язку з усуненням Білорусі та росії. У 2023 році шанувальники Євробачення не почують і не побачать представників:

  • Чорногорії
  • Північної Македонії
  • Болгарії
  • Боснії та Герцеговини
  • Андорри
  • Словаччини
  • Люксембургу
  • Монако
  • І з росії та Білорусі.

Загалом у конкурсі у 2023 році візьме участь 37 країн, 6 з яких автоматично проходять у фінал. Це країни-засновники (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія), а також країна переможниця у 2022 році — і це Україна. Інші учасники проходитимуть відбори у півфіналах.

Список країн-учасниць Євробачення-2023:

  • Албанія
  • Вірменія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Грузія
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Сан-Маріно
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Україна
  • Великобританія

Як повідомлялося раніше, 15 травня 2022 року гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" завоював перемогу, що означало, що наступного року організовувати конкурс мала Україна. Однак через побоювання щодо безпеки учасників та гостей конкурс вирішили перенести в іншу країну.

Теги:
#Музичний конкурс #Євробачення #Учасники