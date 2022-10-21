Виноваты россия и Беларусь: восемь стран отказались от участия в Евровидении 2023

Всего за победу в международном конкурсе за победу будут бороться представители 37 стран.

Подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2023", который от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле, набирает обороты. И пока Британия готовится принимать конкурс, организаторы объявили список стран-участниц, которые подтвердили свое участие в Евровидении в 2023 году. Стоит отметить, что из-за дисквалификации Беларуси и россии, количество участников сократилось на 10 стран.

Как сообщают иностранные СМИ, восемь стран самостоятельно отказались из-за высокой стоимости за участие в конкурсе, которая как раз и поднялась в связи с отстранением Беларуси и россии. Итого в 2023 году поклонники Евровидения не услышат и не увидят представителей:

Черногории

Северной Македонии

Болгарии

Боснии и Герцеговины

Андорры

Словакии

Люксембурга

Монако

И соответственно из россии и Беларуси.

Всего же в конкурсе в 2023 году примет участие 37 стран, 6 из которых автоматически проходят в финал. Это страны основатели (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также страна победительница в 2022 году — и это Украина. Остальные участники будут проходить отборы в полуфиналах.

Список стран-участниц Евровидения-2023:

Албания

Армения

Австралия

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Германия

Грузия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Украина

Великобритания

Как сообщалось ранее, 15 мая 2022 года группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" завоевала победу, что означало, что в следующем году организовывать конкурс должна была Украина. Однако из-за опасений о безопасности участников и гостей, конкурс решили перенести в другую страну