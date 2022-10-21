Укр

Виноваты россия и Беларусь: восемь стран отказались от участия в Евровидении 2023

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украина автоматически прошла в гранд-финал Евровидения 2023 Новость обновлена 21 октября 2022, 12:38
Украина автоматически прошла в гранд-финал Евровидения 2023

Всего за победу в международном конкурсе за победу будут бороться представители 37 стран.

Подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2023", который от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле, набирает обороты. И пока Британия готовится принимать конкурс, организаторы объявили список стран-участниц, которые подтвердили свое участие в Евровидении в 2023 году. Стоит отметить, что из-за дисквалификации Беларуси и россии, количество участников сократилось на 10 стран.

Как сообщают иностранные СМИ, восемь стран самостоятельно отказались из-за высокой стоимости за участие в конкурсе, которая как раз и поднялась в связи с отстранением Беларуси и россии. Итого в 2023 году поклонники Евровидения не услышат и не увидят представителей:

  • Черногории
  • Северной Македонии
  • Болгарии
  • Боснии и Герцеговины
  • Андорры
  • Словакии
  • Люксембурга
  • Монако
  • И соответственно из россии и Беларуси.

Всего же в конкурсе в 2023 году примет участие 37 стран, 6 из которых автоматически проходят в финал. Это страны основатели (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также страна победительница в 2022 году — и это Украина. Остальные участники будут проходить отборы в полуфиналах.

Список стран-участниц Евровидения-2023:

  • Албания
  • Армения
  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Хорватия
  • Кипр
  • Чехия
  • Дания
  • Эстония
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Грузия
  • Греция
  • Исландия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Украина
  • Великобритания

Как сообщалось ранее, 15 мая 2022 года группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" завоевала победу, что означало, что в следующем году организовывать конкурс должна была Украина. Однако из-за опасений о безопасности участников и гостей, конкурс решили перенести в другую страну

Теги:
#Музыкальный конкурс #Евровидение #Участники