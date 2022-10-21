Виноваты россия и Беларусь: восемь стран отказались от участия в Евровидении 2023
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всего за победу в международном конкурсе за победу будут бороться представители 37 стран.
Подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2023", который от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле, набирает обороты. И пока Британия готовится принимать конкурс, организаторы объявили список стран-участниц, которые подтвердили свое участие в Евровидении в 2023 году. Стоит отметить, что из-за дисквалификации Беларуси и россии, количество участников сократилось на 10 стран.
Как сообщают иностранные СМИ, восемь стран самостоятельно отказались из-за высокой стоимости за участие в конкурсе, которая как раз и поднялась в связи с отстранением Беларуси и россии. Итого в 2023 году поклонники Евровидения не услышат и не увидят представителей:
- Черногории
- Северной Македонии
- Болгарии
- Боснии и Герцеговины
- Андорры
- Словакии
- Люксембурга
- Монако
- И соответственно из россии и Беларуси.
Всего же в конкурсе в 2023 году примет участие 37 стран, 6 из которых автоматически проходят в финал. Это страны основатели (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также страна победительница в 2022 году — и это Украина. Остальные участники будут проходить отборы в полуфиналах.
Список стран-участниц Евровидения-2023:
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Грузия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Как сообщалось ранее, 15 мая 2022 года группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" завоевала победу, что означало, что в следующем году организовывать конкурс должна была Украина. Однако из-за опасений о безопасности участников и гостей, конкурс решили перенести в другую страну