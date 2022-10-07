Стало известно, где пройдет Евровидение-2023

Из-за войны место проведения популярного конкурса пришлось перенести

Музыкальный конкурс "Евровидение" в следующем году пройдет не в Украине, а в Великобритании. А конкретно, на родине "Битлз" в Ливерпуле.

Как сообщает Би-би-си, в 2023 конкурс должна была проводить Украина как страна-победительница, однако из-за полномасштабного российского вторжения, у организаторов возникли опасения относительно безопасности гостей и исполнителей.

Таким образом конкурс было решено провести в Великобритании, поскольку именно британский певец Сэм Райдер занял второе место.

Изначально заявку на проведение конкурса подали около двух десятков городов Соединенного королевства, однако в конечном итоге остались лишь Ливерпуль и Глазго. После оценки городов по ряду критериев организаторы конкурса отдали предпочтение Ливерпулю.

Британия принимала "Евровидение" восемь раз, однако в последний раз это случилось в 1998 году.

Финал "Евровидения" должен состояться 13 мая 2023, по прогнозам его будут смотреть до 160 миллионов человек по всему миру.

Как сообщалось ранее, 15 мая 2022 года группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" завоевала победу, что означало, что в следующем году организовывать конкурс должна была Украина. Однако из-за опасений о безопасности участников и гостей, конкурс решили перенести в другую страну