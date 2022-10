Kalush Orchestra "залетели в гости" к Арнольду Шварценеггеру: украинцы поделились эпичными фото

Звезда "Терминатора" поддерживает Украину с первых дней войны

Украинская группа Kalush Orchestra, победители песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году отправились в тур по Америке и встретились в Лос-Анджелесе с голливудской звездой, 75-летним Арнольдом Шварценеггером.

"Йо, вчера залетели в гости к Арнольду Шварценеггеру. Он пригласил нас к себе домой и вышел встречать с большим домашним ослом", — сообщил своим поклонникам вокалист группы Олег Псюк на своей странице в Инстаграме.

Исполнитель поделился, что с легендой Голливуда они поговорили о ситуации в Украине и поблагодарили его за поддержку, поделились насколько это важно для всех украинцев, которые сейчас переживают все беды войны с российским оккупантом.

"Вы знаете, Арнольд Шварценеггер активно поддерживает украинцев с первых дней войны, за что мы ему очень благодарны. Верим, что зарубежная поддержка будет только усиливаться. Приятно было встретиться с такой легендой, я можно сказать вырос на фильмах с его участием", — добавил Олег Псюк.

В свою очередь звезда "Терминатора" написал на своей странице в соцсети, что встреча с украинской группой была фантастической. "Вы вдохновляете меня!", — подписал фото "железный Арни".

На днях Kalush Orchestra выпустили общий клип с известной рок-группой The Rasmus. Песня получила название In the shadows of Ukraine – кавер на легендарный трек рокеров In the shadows.