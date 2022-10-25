Фінал Нацвідбору на "Євробачення 2023" перенесли: відома нова дата
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Україна визначиться зі своїм представником на конкурсі набагато раніше, ніж це завжди було.
Підготовка до пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який від імені України пройде у Великій Британії у Ліверпулі, триває. І незабаром свого представника, який виступить на міжнародній музичній арені, оголосить і наша країна. Зазвичай Нацвідбір в Україні відбувався у лютому, проте цього року організатори вирішили провести його набагато раніше.
Фінал Національного відбору на "Євробачення 2023" відбудеться 17 грудня 2022 року, повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Україні в Інстаграм. Також організатори зазначили, що задля безпеки учасників – Нацвідбір проходитиме в укритті.
Виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору на Євробачення-2023 займатиметься переможець мистецького конкурсу ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН". Компанія має забезпечити: сценічне рішення, режисерське бачення; проведення репетицій, а також передачі прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного Мовлення.
Нацвідбір на Євробачення 2023 від України: що відомо
- Склад та журі фіналу Нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.
- До участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці чи групи, які вже існують чи створені спеціально для участі у Нацвідборі.
- Мова пісні — будь-яка, крім російської.
- Переможця буде оголошено під час трансляції на діджитал-платформах та у прямому ефірі телеканалу "Суспільне".
- Новий музичний продюсер конкурсу у 2023 році – лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров.
- Усі заявки потенційних учасників приймали до 15 жовтня 2022 року.
Як повідомлялося раніше, 15 травня 2022 року гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" завоював перемогу, що означало, що наступного року організовувати конкурс мала Україна. Однак через побоювання щодо безпеки учасників та гостей конкурс вирішили перенести в іншу країну.