Фінал Нацвідбору на "Євробачення 2023" перенесли: відома нова дата

Україна визначиться зі своїм представником на конкурсі набагато раніше, ніж це завжди було.

Підготовка до пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який від імені України пройде у Великій Британії у Ліверпулі, триває. І незабаром свого представника, який виступить на міжнародній музичній арені, оголосить і наша країна. Зазвичай Нацвідбір в Україні відбувався у лютому, проте цього року організатори вирішили провести його набагато раніше.

Фінал Національного відбору на "Євробачення 2023" відбудеться 17 грудня 2022 року, повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Україні в Інстаграм. Також організатори зазначили, що задля безпеки учасників – Нацвідбір проходитиме в укритті.

Виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору на Євробачення-2023 займатиметься переможець мистецького конкурсу ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН". Компанія має забезпечити: сценічне рішення, режисерське бачення; проведення репетицій, а також передачі прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного Мовлення.

Нацвідбір на Євробачення 2023 від України: що відомо

Склад та журі фіналу Нацвідбору та національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування.

До участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці чи групи, які вже існують чи створені спеціально для участі у Нацвідборі.

Мова пісні — будь-яка, крім російської.

Переможця буде оголошено під час трансляції на діджитал-платформах та у прямому ефірі телеканалу "Суспільне".

Новий музичний продюсер конкурсу у 2023 році – лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров.

Усі заявки потенційних учасників приймали до 15 жовтня 2022 року.

Як повідомлялося раніше, 15 травня 2022 року гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" завоював перемогу, що означало, що наступного року організовувати конкурс мала Україна. Однак через побоювання щодо безпеки учасників та гостей конкурс вирішили перенести в іншу країну.