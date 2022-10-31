Украинцы в восторге от нововведения на Нацотборе Евровидения-2023: что изменилось

В этом году судей для национального этапа Евровидения выберут сами зрители

На Национальном отборе Евровидения-2023, которое пройдет от имени Украины в Великобритании, появилось нововведение. Теперь зрители смогут голосовать не только за участников, а и определить состав жюри на финал Нацотбора. Каждый желающий может выбрать лучшего, по его мнению, артиста из списка предложенных в опросе.

Проголосовать можно онлайн в мобильном приложении "Дія". Голосование стартовало 31 октябре и продлится до 10:00 7 ноября. Информацию об этом сообщил Общественный вещатель на своей странице в Instagram в понедельник.

В списке звезд, которые могут занять судейское кресло на финале Нацотбора-2023:

Джамала

DZIDZIO (Михаил Хома)

Тина Король

Злата Огневич

Екатерина Павленко (Monokate)

Юлия Санина

Константин Томильченко

Тарас Тополь

Валерий Харчишин

На момент публикации материала в голосовании лидировала певица Джамала, победительница конкурса в 2016 году. Меньше всего голосов у хореографа Константина Томильченко.

Голосование за жюри Нацотбора продлится до 7 ноября

Отметим, что зрители положительно восприняли такую идею. Правда, некоторым не хватило среди кандидатов Андрея Данилко (Верки Сердючки).

Комментаторы рады нововведению, но скучают по Данилко

Как проголосовать за жюри Нацотбора Евровидения-2023

Алгоритм очень прост:

Зайдите в "Дію". Нажмите "Услуги", выберите "Опрос". Выберите одного кандидата, который займет кресло судьи.

Три кандидата с наибольшим количеством голосов войдут в состав жюри Нацотбора. Отметим, что голосовать могут только совершеннолетние.

Как сообщалось ранее, финал Национального отбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря 2022 года, то есть намного раньше, чем было ранее. В этот раз в роли музыкального продюсера конкурса выступил лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Уже известно, какие страны будут участвовать в Евровидении-2023. Отказались от выступлений восемь государств в связи с отстранением Беларуси и россии.