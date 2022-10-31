Украинцы в восторге от нововведения на Нацотборе Евровидения-2023: что изменилось
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В этом году судей для национального этапа Евровидения выберут сами зрители
На Национальном отборе Евровидения-2023, которое пройдет от имени Украины в Великобритании, появилось нововведение. Теперь зрители смогут голосовать не только за участников, а и определить состав жюри на финал Нацотбора. Каждый желающий может выбрать лучшего, по его мнению, артиста из списка предложенных в опросе.
Проголосовать можно онлайн в мобильном приложении "Дія". Голосование стартовало 31 октябре и продлится до 10:00 7 ноября. Информацию об этом сообщил Общественный вещатель на своей странице в Instagram в понедельник.
В списке звезд, которые могут занять судейское кресло на финале Нацотбора-2023:
- Джамала
- DZIDZIO (Михаил Хома)
- Тина Король
- Злата Огневич
- Екатерина Павленко (Monokate)
- Юлия Санина
- Константин Томильченко
- Тарас Тополь
- Валерий Харчишин
На момент публикации материала в голосовании лидировала певица Джамала, победительница конкурса в 2016 году. Меньше всего голосов у хореографа Константина Томильченко.
Отметим, что зрители положительно восприняли такую идею. Правда, некоторым не хватило среди кандидатов Андрея Данилко (Верки Сердючки).
Как проголосовать за жюри Нацотбора Евровидения-2023
Алгоритм очень прост:
- Зайдите в "Дію".
- Нажмите "Услуги", выберите "Опрос".
- Выберите одного кандидата, который займет кресло судьи.
Три кандидата с наибольшим количеством голосов войдут в состав жюри Нацотбора. Отметим, что голосовать могут только совершеннолетние.
Как сообщалось ранее, финал Национального отбора на Евровидение-2023 состоится 17 декабря 2022 года, то есть намного раньше, чем было ранее. В этот раз в роли музыкального продюсера конкурса выступил лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Уже известно, какие страны будут участвовать в Евровидении-2023. Отказались от выступлений восемь государств в связи с отстранением Беларуси и россии.