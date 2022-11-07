"Каким боком Тополя к Евровидению?": в соцсетях вспыхнул мощный скандал из-за выбора судей Нацотбора

Больше всего претензий пользователи озвучивают к Тарасу Тополе, а еще просят добавить четвертого судью

Украинцы впервые определили судей на Национальный отбор песенного конкурса Евровидение-2023, по итогам опроса тройку жюри формируют Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Однако такой выбор понравился не всем.

В комментариях к публикации об итогах опроса на странице suspilne.eurovision в Instagram продолжается бурное обсуждение. Пользователи озвучивают претензии и спорят, кто из артистов достоин судейского кресла.

Так, немало вопросов у комментаторов возникло к фронтмену группы "Антитела" Тарасу Тополе, лидеру голосования. Вот что пишут пользователи:

"Какое отношение имеет Тарас Тополя к Евровидению?"

"А при чем здесь вообще Тополя? Зачем? Только потому, что он такая сейчас популярная личность в форме?"

"Не понятно, каким боком Тополя к Евровидению".

Вместе с тем, некоторые украинцы ожидают от Тополи справедливого судейства и не против, что он стал членом жюри Нацотбора: "Тарас Тополь в жюри — это будет что-то интересное. Человек еще не связан с Евровидением, но это будет разбавлять Джа и Юлю с опытом".

Отметим, что по данным общественного вещателя, у певицы Тины Кароль лишь на 116 голосов меньше, чем у фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной. Разница между Саниной и Джамалой, к слову, составляет еще меньше – 53, а вот Тарас Тополя от второго места оторвался на более 8 тыс. голосов. Всего в голосовании поучаствовало более 500 тыс. пользователей.

Итоги голосования за жюри Нацотбора

Учитывая результаты Кароль и Саниной, поклонники первой просят учесть небольшой разрыв в голосах и дать четвертое кресло судьи. Стоит признать, что комментарии касательно певиц разделились во мнениях. Кто-то просит включить Тину Кароль четвертым членом жюри, а кто-то всецело поддерживает победу Саниной:

"Санина была 15,69%, а не 15,70, а во-вторых их разделяло 0,01% сотых. Позор".

"Почему Тине Кароль тоже не округлили до 16%, там же минимальный отрыв, 0,03 и 0,01!? Что за такая математика, не поняла".

"Очень радуюсь за Юлю, нам нужны новые лица в жюри. Тина Кароль как только не выпрашивала у своих фанатов за нее голосовать, но все получилось так, как должно было случиться, она не объективна в качестве жюри, всегда подсуживала своим любимцам".

Один из комментаторов озвучил уместный совет и предложил в следующий раз скрывать итоги голосования, чтобы не устраивать "битву фанов" в ходе опроса.

Комментарии пользователей

Напомним, кто будет представлять Украину на популярном конкурсе в этом году станет известно уже вскоре. Финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря 2022 года.