Kalush Orchestra восхитили сеть новым треком, записанным с польским репером (видео)

Трек был написан всего за один день.

Триумфаторы Евровидения 2022 года, популярная украинская группа Kalush Orchestra, которая ранее "захватила" все хит-парады совместным треком с рокерами The Rasmus — "In the shadows of Ukraine", решили не останавливаться на одной коллаборации и выпустили новый хит, записанный с польским рэп-исполнителем Szpaku.

Трек получил название "Nasze Domy" (в переводе с польского языка — "Наши дома"), а его премьера состоялась на ютуб-канале Kalush Orchestra. Как признались артисты, идея трека появилась практически мгновенно, и хит был создан с нуля всего за один день.

Стоит отметить, что песня записана на двух языках и передает солидарность поляков и их поддержку Украине в борьбе с агрессором.

"Когда твой дом находится в твоем сердце, его тепло никогда не перестанет согревать твою душу. Как бы далеко не унесла судьба наши тела, наши души всегда живут в домах, где мы родились, и ходят по улицам, ведущим к нашим школам. У каждого народа есть своя история.

Польский и украинский народы пережили схожие времена борьбы. Поэтому песня основана на истинных чувствах. Мы знаем, каково это бороться за свой клочок земли, потому что мы не гости на этой планете. Мы хозяева, которые хотят, чтобы в окне каждого дома светился свет тепла и покоя. Слава Украине!" — говорится в описании видео.

Kalush Orchestra & Szpaku — Nasze Domy

Напомним, что с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину группа Kalush Orchestra активно поддерживает украинскую армию. После победы на "Евровидении-2022" Kalush Orchestra продали свой кубок с конкурса на аукционе для нужд ВСУ, а 24 августа организовали благотворительную акцию. В течение суток они просили поклонников посылать по 24 гривны для реабилитации защитников "Азовстали". За сутки группа собрала 5 миллионов гривен, которые уже на следующий день передали на лечение военных.