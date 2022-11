Kalush Orchestra захопили мережу новим треком, записаним із польським репером (відео)

Трек був написаний лише за один день.

Тріумфатори Євробачення 2022 року, популярний український гурт Kalush Orchestra, який раніше "захопив" усі хіт-паради спільним треком з рокерами The Rasmus — "In the shadows of Ukraine" , вирішили не зупинятися на одній колаборації і випустили новий хіт, записаний з польським виконавцем Szpaku.

Трек отримав назву "Nasze Domy" (у перекладі з польської — "Наші будинки"), а його прем’єра відбулася на ютуб-каналі Kalush Orchestra. Як зізналися артисти, ідея треку з’явилася практично миттєво, і хіт було створено з нуля лише за один день.

Варто зазначити, що пісня була записана двома мовами і передає солідарність поляків та їхню підтримку Україні у боротьбі з агресором.

"Коли твій дім перебуває у твоєму серці, його тепло ніколи не перестане зігрівати твою душу. Як би далеко не забрала доля наші тіла, наші душі завжди живуть у будинках, де ми народилися, і ходять вулицями, що ведуть до наших шкіл. У кожного народу є своя історія.

Польський та український народи пережили схожі часи боротьби. Тому пісня ґрунтується на справжніх почуттях. Ми знаємо, як це боротися за свій клаптик землі, тому що ми не гості на цій планеті. Ми господарі, які хочуть, щоб у вікні кожного будинку світилося світло тепла та спокою. Слава Україні!" — йдеться в описі відео.

Kalush Orchestra & Szpaku — Nasze Domy

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну гурт Kalush Orchestra активно підтримує українську армію. Після перемоги на "Євробаченні-2022" Kalush Orchestra продали свій кубок із конкурсу на аукціоні для потреб ЗСУ, а 24 серпня організували благодійну акцію. Протягом доби вони просили шанувальників надсилати по 24 гривні для реабілітації захисників "Азовсталі". За добу гурт зібрав 5 мільйонів гривень, які вже наступного дня передали на лікування військових.