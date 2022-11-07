"Яким боком Тополя до Євробачення?": у соцмережах спалахнув потужний скандал через вибір суддів Нацвідбору

Найбільше претензій користувачі озвучують до Тараса Тополі, а ще просять додати четвертого суддю

Українці вперше визначили суддів на Національний відбір пісенного конкурсу Євробачення-2023, за підсумками опитування трійку журі формують Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Однак такий вибір сподобався не всім.

У коментарях до публікації про підсумки опитування на сторінці suspilne.eurovision в Instagram триває бурхливе обговорення. Користувачі озвучують претензії та сперечаються, хто з артистів гідний суддівського крісла.

Так, чимало запитань у коментаторів виникло до фронтмена групи "Антитіла" Тараса Тополі, лідера голосування. Ось що пишуть користувачі:

"Яке відношення має Тарас Тополя до Євробачення?"

"А до чого тут взагалі Тополя? Навіщо? Тільки тому, що він така зараз популярна особистість у формі?"

"Не зрозуміло яким боком Тополя до Євробачення".

Водночас, деякі українці очікують від Тополі справедливого суддівства і не проти, що він став членом журі Нацвідбору: "Тарас Тополя у журі — це буде щось цікаве. Людина ще не пов’язана з Євробаченням, але це розбавлятиме Джа і Юлю з досвідом".

Зазначимо, що за даними громадського мовника, у співачки Тіни Кароль лише на 116 голосів менше, ніж у фронтвумен гурту The HARDKISS Юлії Саніної. Різниця між Саніною та Джамалою, до речі, становить ще менше – 53, а ось Тарас Тополя від другого місця відірвався на понад 8 тис. голосів. Загалом у голосуванні взяло участь понад 500 тис. користувачів.

Підсумки голосування за журі Нацвідбору

Враховуючи результати Кароль та Саніної, шанувальники першої просять врахувати невеликий розрив у голосах і дати четверте крісло судді. Варто визнати, що коментарі щодо співачок розділилися на думці. Хтось просить включити Тіну Кароль четвертим членом журі, а хтось повністю підтримує перемогу Саніної:

"Саніна була 15,69%, а не 15,70, а по-друге їх поділяло 0,01% сотих. Ганьба".

"Чому Тіні Кароль теж не округлили до 16%, там мінімальний відрив, 0,03 і 0,01!? Що за така математика, не зрозуміла".

"Дуже тішуся за Юлю, нам потрібні нові обличчя в журі. Тіна Кароль як тільки не випрошувала у своїх фанатів за неї голосувати, але все вийшло так, як мало статися, вона не об’єктивна як журі, завжди підсуджувала своїм улюбленцям".

Один із коментаторів озвучив слушну пораду та запропонував наступного разу приховувати підсумки голосування, щоб не влаштовувати "битву фанів" під час опитування.

Коментарі користувачів

Нагадаємо, хто представлятиме Україну на популярному конкурсі цього року стане відомо вже незабаром. Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня 2022 року.