"До побачення, Євробачення": учасник українського Нацвідбору обрушився на організаторів шоу

Артист зняв свою кандидатуру з конкурсу і більше не боротиметься за місце на Євробаченні

Український Нацвідбір на Євробачення 2023 року ще не розпочався, а навколо нього вже утворилося кілька гучних скандалів. Спочатку невдоволення викликав той факт, що одним із суддів відбору став Тарас Тополя, хоча голосування й було народним, а тепер на конкурс обрушився і один із учасників — екссоліст гурту Cloudless, нині сольний артист Lue Bason — Юрій Каналош.

На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив відео, в якому висловив усе, що думає про Нацвідбір, суддів та організаторів. Найбільше артиста обурило ставлення до нього та багатьох інших учасників, які ще маловідомі. До них ставляться так, ніби їм роблять ласку.

"Я себе знову відчув цим хлопчиком із села, якому надають послугу, який має бути дуже вдячний, що його тут слухають. "Суспільне", коли ви зрозумієте, що учасники вам надають послугу? Ви не платите за їхні пісні. Навіть деякі учасники самі платять за їхні номери на Нацвідборі. А ви ставите себе на п’єдестал", – сказав конкурсант.

Щобільше, учасники, які прослуховувалися для проходження в шорт-лист, не знають пройшли вони чи ні, тоді як такі учасники як Jerry Heil та KRUTЬ чудово знають, що вони вже у фіналі.

"Мене дуже бісить ... Такі учасники як Jerry Heil і KRUTЬ , які теж проходили онлайн-кастинг, вже знають, що вони в Нацвідборі. Просто це неповага ... Окей, навіть якщо не пройшов, ну чому б не сказати, щоб я міг закрити для себе ці двері" - зазначив Юрій.

Також дісталося і членам журі торішнього Нацвідбору — Джамалі та Тіні Кароль. Артиста обурило, що Джамала не дивилася виступу його групи, адже була зайнята своїм телефоном, а Кароль просто нечесно його оцінила.

Нагадаємо, хто представлятиме Україну на популярному конкурсі цього року стане відомо вже незабаром. Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня 2022 року. Як писав "Телеграф", музичним продюсером конкурсу цього разу став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров. Тим часом, низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та Росії.