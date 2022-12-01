Усі учасники Нацвідбору на Євробачення представили свої пісні: відео та порядок виступу у фіналі

Конкурсанти представили 5 пісень українською та 5 пісень англійською мовою

Після того, як ще в середині листопада визначилася десятка фіналістів Нацвідбору на Євробачення, конкурсанти нарешті представили свої пісні широкому загалу. Крім того, на прес-конференції 1 грудня визначився порядок їх виступів у фіналі.

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення

Отже, порядок виступу артистів у фіналі буде таким:

1. Moisei — "I’m Not Alone"

2. OY Sound System — "Ой, тужу"

3. DEMCHUK — "Alive"

4. Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

5. FIINKA — "Довбуш"

6. KRUTЬ — "Коліскова"

7. Tember Blanche — "Я вдома"

8. Angelina — "Stronger"

9. 2TONE — "Квітка"

10. TVORCHI — "Heart of Steel"

Фінал Нацвідбору Євробачення відбудеться 17 грудня 2022 року у форматі телевізійного концерту у прямому ефірі. Тоді й оберуть артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2023 році. Як писав "Телеграф", музичним продюсером конкурсу цього разу став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров. Тим часом, низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та Росії.