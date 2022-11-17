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Визначено десятку фіналістів Нацвідбору на Євробачення

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Jerry Heil знову спробує перемогти у Національному відборі
Jerry Heil знову спробує перемогти у Національному відборі

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначає порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня

Після того, як було визначено трійку суддів Нацвідбору на Євробачення, у четвер, 17 листопада організатори оприлюднили список із десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться рівно через місяць — 17 грудня в Києві.

Загалом у фінал пройшли 10 учасників, повідомляє "Суспільне". Деякі імена зі списку українцям уже добре знайомі.

Учасники фіналу:

  • 2TONE — "Квітка"
  • Angelina — "Stronger"
  • DEMCHUK — "Alive"
  • FIINKA — "Довбуш"
  • Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
  • KRUTЬ — "Колискова"
  • Moisei — "I’m Not Alone"
  • OY Sound System — "Ой, сумую"
  • Tember Blanche — "Я вдома"
  • TVORCHI — "Heart Of Steel"

"Я дуже вдячний усім музикантам, які за справді складних обставин, і емоційних та побутових, — часто під сиренами та обстрілами, у підвалах та за відсутності світла — змогли зробити цю важливу роботу", – прокоментував музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров (Pianoboy).

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначає порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.

Фінал Нацвідбору Євробачення відбудеться 17 грудня 2022 року. Тоді й оберуть артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2023 році. Як писав "Телеграф", музичним продюсером конкурсу цього разу став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров. Тим часом, низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та Росії.

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