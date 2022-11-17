Визначено десятку фіналістів Нацвідбору на Євробачення

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначає порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня

Після того, як було визначено трійку суддів Нацвідбору на Євробачення, у четвер, 17 листопада організатори оприлюднили список із десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться рівно через місяць — 17 грудня в Києві.

Загалом у фінал пройшли 10 учасників, повідомляє "Суспільне". Деякі імена зі списку українцям уже добре знайомі.

Учасники фіналу:

2TONE — "Квітка"

Angelina — "Stronger"

DEMCHUK — "Alive"

FIINKA — "Довбуш"

Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ — "Колискова"

Moisei — "I’m Not Alone"

OY Sound System — "Ой, сумую"

Tember Blanche — "Я вдома"

TVORCHI — "Heart Of Steel"

"Я дуже вдячний усім музикантам, які за справді складних обставин, і емоційних та побутових, — часто під сиренами та обстрілами, у підвалах та за відсутності світла — змогли зробити цю важливу роботу", – прокоментував музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров (Pianoboy).

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначає порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.

Фінал Нацвідбору Євробачення відбудеться 17 грудня 2022 року. Тоді й оберуть артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2023 році. Як писав "Телеграф", музичним продюсером конкурсу цього разу став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров. Тим часом, низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та Росії.