Визначено десятку фіналістів Нацвідбору на Євробачення
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Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначає порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня
Після того, як було визначено трійку суддів Нацвідбору на Євробачення, у четвер, 17 листопада організатори оприлюднили список із десяти фіналістів Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023. Фінал відбудеться рівно через місяць — 17 грудня в Києві.
Загалом у фінал пройшли 10 учасників, повідомляє "Суспільне". Деякі імена зі списку українцям уже добре знайомі.
Учасники фіналу:
- 2TONE — "Квітка"
- Angelina — "Stronger"
- DEMCHUK — "Alive"
- FIINKA — "Довбуш"
- Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ — "Колискова"
- Moisei — "I’m Not Alone"
- OY Sound System — "Ой, сумую"
- Tember Blanche — "Я вдома"
- TVORCHI — "Heart Of Steel"
"Я дуже вдячний усім музикантам, які за справді складних обставин, і емоційних та побутових, — часто під сиренами та обстрілами, у підвалах та за відсутності світла — змогли зробити цю важливу роботу", – прокоментував музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2023 Дмитро Шуров (Pianoboy).
Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначає порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.
Фінал Нацвідбору Євробачення відбудеться 17 грудня 2022 року. Тоді й оберуть артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення у 2023 році. Як писав "Телеграф", музичним продюсером конкурсу цього разу став лідер гурту Pianoбой, музикант Дмитро Шуров. Тим часом, низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з усуненням Білорусі та Росії.