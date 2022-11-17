Определена десятка финалистов Нацотбора на Евровидение
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Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря
После того, как была определена тройка судей Нацотбора на Евровидение, в четверг, 17 ноября организаторы обнародовали список из десяти финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2023. Финал состоится ровно через месяц — 17 декабря в Киеве.
Всего в финал прошли 10 участников, сообщает "Суспильне". Некоторые имена из списка украинцам уже хорошо знакомы.
Участники финала:
- 2TONE — "Цветок"
- Angelina — "Stronger"
- DEMCHUK — "Alive"
- FIINKA — "Довбуш"
- Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ — "Колыбельная"
- Moisei — "I'm Not Alone"
- OY Sound System — "Ой, тоскую"
- Tember Blanche — "Я дома"
- TVORCHI — "Heart Of Steel"
"Я очень благодарен всем музыкантам, которые при действительно сложных обстоятельствах, и эмоциональных и бытовых, — часто под сиренами и обстрелами, в подвалах и при отсутствии света — смогли сделать эту важную работу", – прокомментировал музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 Дмитрий Шуров (Pianoбой).
Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря.
Финал Нацотбора Евровидения состоится 17 декабря 2022 года. Тогда и выберут артиста, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2023 году. Как писал "Телеграф", музыкальным продюсер конкурса в этот раз стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Тем временем, ряд стран отказались от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.