Определена десятка финалистов Нацотбора на Евровидение

Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря

После того, как была определена тройка судей Нацотбора на Евровидение, в четверг, 17 ноября организаторы обнародовали список из десяти финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2023. Финал состоится ровно через месяц — 17 декабря в Киеве.

Всего в финал прошли 10 участников, сообщает "Суспильне". Некоторые имена из списка украинцам уже хорошо знакомы.

Участники финала:

2TONE — "Цветок"

Angelina — "Stronger"

DEMCHUK — "Alive"

FIINKA — "Довбуш"

Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ — "Колыбельная"

Moisei — "I'm Not Alone"

OY Sound System — "Ой, тоскую"

Tember Blanche — "Я дома"

TVORCHI — "Heart Of Steel"

"Я очень благодарен всем музыкантам, которые при действительно сложных обстоятельствах, и эмоциональных и бытовых, — часто под сиренами и обстрелами, в подвалах и при отсутствии света — смогли сделать эту важную работу", – прокомментировал музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря.

Финал Нацотбора Евровидения состоится 17 декабря 2022 года. Тогда и выберут артиста, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2023 году. Как писал "Телеграф", музыкальным продюсер конкурса в этот раз стал лидер группы Pianoбой, музыкант Дмитрий Шуров. Тем временем, ряд стран отказались от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.