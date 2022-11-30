Kalush Orchestra объявил о музыкальной мобилизации Украины: специальная инструкция, как избавиться от российской музыки (видео)

В Kalush Orchestra подчеркнули, что слушать российские песни – все равно, что спонсировать войну

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину песни российских исполнителей остаются в топах музыкальных платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer и Shazam. Однако следует помнить, что российские артисты платят налоги в казну государства-агрессора, которое направляет эти средства в том числе и на оружие для разрушения украинских городов.

Как сообщила "Телеграфу" пресс-служба группы Kalush Orchestra, артисты инициируют музыкальную мобилизацию Украины. По их мнению, слушающие музыку россиян и смотрящие их клипы — спонсируют российско-украинскую войну. Вместе с Минцифра исполнители призывают украинцев остановить прослушивание российских артистов и отдавать предпочтение украинским трекам.

Так, в Kalush Orchestra считают, что если в трендах YouTube, на стриминговых платформах доминирует российское — значит, прямо сейчас происходит культурная оккупация Украины.

"Музыка — это тоже оружие. И здесь нам не нужен ленд-лиз, чтобы бороться с российским контентом. ВСУ изгоняет оккупантов из наших поселков и городов, мы должны выгнать их из наших колонок и ушей. Поэтому прямо сейчас мы объявляем музыкальную мобилизацию Украины! Кто с нами — тот ускоряет завершение войны в Украине!" – говорит лидер группы Олег Псюк.

Команда Kalush Orchestra подготовила специальную видеоинструкцию, в которой рассказывает, как избавиться от российской музыки и почему важно это сделать. В частности следует "почистить" свой плейлист от российских треков, отписаться от всех российских исполнителей и прослушивать на стриминговых сервисах украинские треки. Кроме того, чтобы обновить свой плейлист, музыканты предлагают подборки популярных треков украинских исполнителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 декабря 2022 года состоится Нацотбор на Евровидение-2023. Украинцы будут выбирать представителя, который попытается повторить прошлогодний триумф Kalush Orchestra.