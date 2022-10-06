"Такое слушают только малороссы": украинцы устроили в сети ожесточенную дискуссию из-за российской музыки

Певица Христина Соловий подняла вопрос о том, почему украинцы не игнорируют российские песни в разгар войны

Украинская певица Христина Соловий начала в сети дискуссию по поводу российской музыки. Артистка не понимает, почему во время войны ее соотечественники продолжают включать песни исполнителей из страны-агрессора, в то время как украинским певцам мешают выступать в Европе.

Свой вопрос Соловий написала в Twitter. Тема вызвала бурное обсуждение в комментариях. Вслед за дискуссией о российской музыки начали обсуждать языковой вопрос.

Так, в среду, 5 октября, Христина Соловий опубликовала твит: "Почему украинцы до сих пор слушают российское г**но?"

Вопрос певицы вызвал бурное обсуждение

Большинство комментаторов поддержали возмущение артистки и считают, мол, песни россиян остаются только в плейлистах так называемых малороссов. Многие в соцсети высказались о том, что принципиально отказались от какого-либо российского контента в связи с вторжением. Некоторые участники дискуссии написали, что нужно больше создавать качественной украинской музыки. Вместе с вопросом музыкальных предпочтениях многие пользователи начали спрашивать о том, почему вообще в Украине многие люди продолжают общаться на русском языке.

В комментариях поддерживают возмущение певицы

У некоторых пользователей свое видение ситуации

Стоит признать, что после начала полномасштабной войны музыкальные вкусы украинцев значительно изменились. Появляется больше украиноязычных хитов. Но все еще в чартах встречаются композиции россиян, в том числе в первых десятках и двадцатках. К примеру, в рейтинге Top 100: Ukraine — ‎Apple Music на 17 месте трек Instasamka Popstar, а на 3 — Канги, Galust с песней "Голова".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети возник хейт вокруг певицы Ани Лорак, которая молчит об агрессии рф. Спустя полгода она появилась в соцсетях с неоднозначным постом.