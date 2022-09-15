"Так работают длинные руки Кремля": в Германии неожиданно отменили концерт группы Олега Скрипки (видео)

Лидер группы "ВВ" рассказал, что ему наговорили в немецком клубе

Несмотря на триумфальные выступления украинских артистов в Европе, как это было с Kalush Orchestra в Испании, в некоторых странах Европы внезапно отменяются концерты исполнителей из Украины. Так случилось с группой "Воплі Відоплясова", но выступление в Германии сорвалось не по техническим причинам, а из-за обвинений в фашизме.

Как рассказал лидер "ВВ" Олег Скрипка на своей странице в Instagram, украинская музыка начала получать неожиданное сопротивление со стороны "тайных сил". По его словам, за внезапным отказом клуба, где должны были выступить украинцы, могут стоять прокремлевски настроенные люди. Доскролльте до конца материала, чтобы услышать видеообращение фронтмена.

Концерт "ВВ" планировался в известном клубе Indra в городе Гамбург, именно тут когда-то выступали The Beatles. Мечтали выйти на эту же сцену и украинские звезды, но были ошарашены отменой концерта и еще больше – причиной такого решения.

"Начинают отменяться наши концерты под эгидой, мол, украинцы — это "фашисты", и "фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни". Мы понимаем, откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде бы стоят на стороне украинцев, но клубы не придерживаются контрактов", — рассказал Скрипка, добавив, что "так работают длинные руки Кремля".

Стоит отметить, что это не первый скандал с отменой концерта украинцев в Европе. В конце августа в Милане, Италия, не дали выступить группе "Жадан и Собаки". Музыканты планировали собрать средства на помощь украинским защитникам, но собственники клуба отказались "собирать деньги на войну".

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