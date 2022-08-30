"За Ірпінь, який ти мучив": Хлывнюк на концерте в Праге прервал выступление из-за хлынувших слез (видео)

"Бумбокс" очень эмоционально выступили в Чехии, вырученные с концерта деньги пойдут на помощь ВСУ

Солист популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабного вторжения рф защищает Украину и однажды был ранен, продолжает оборонять и культурный фонд. На концерте в Чехии он не смог сдержать слез, когда пел о городе-герое Ирпене.

Эмоциональный момент запечатлели зрители в ходе выступления артиста в Праге. Хлывнюк начал петь строчку о том, как мучали Ирпень, но расплакался и не смог продолжить. Ролик опубликован в TikTok.

Так, на концерте в Праге "Бумбокс" исполняли патриотический хит украинской группы Skofka "Чути гімн". В тексте есть такие слова:

"Ну, а поки будем бить вас

За Азов і Бучу!

За Дніпро і кручі!

За Ірпінь, який ти мучив!

За лани квітучі!"

Артист спел строчку об Ирпене, но, вероятно, эмоции взяли вверх и Хлывнюк не сдержал слез. Зрители поддержали певца. Далее солист извинился и отметил, что все собранные на концерте деньги направят на помощь украинским защитникам. После пронзительного соло фронтмен "Бумбокса" сорвал шквал аплодисментов. На концерте прозвучали и другие хиты, в том числе "Ой у лузі червона калина".

Автор видео написала, что этот отрывок выступления невозможно смотреть без слез. Поддержку Хлывнюк получил и в комментариях: "Это крик души каждого украинца", "Как ему болит. Всем нам болит", "Наш милый и такой родной! Любим тебя, спасибо за ту энергию, отдачу, помощь и за все хорошее, что делаешь".

Поклонники благодарят артиста

Добавим, что теплый отзыв о приеме в Праге Хлывнюк оставил у себя в Instagram. На опубликованном снимке солист и слушатели с включенными фонариками.

Снимок с концерта в Праге. Фото: instagram.com/andriihorolski

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Хлывнюк откровенно высказался о российских артистах, с которыми сотрудничал. Группа "Бумбокс" была очень популярна в рф, а солисту даже присваивали музыкальные награды.

С начала войны многие знаменитости встали на защиту Украины, в ряды ВСУ вступили певцы и актеры. Один из них – герой нашумевшего сериала "Крепостная" Руслан Пахоми. Актеру 21 год.