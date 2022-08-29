Ирма Витовская рассказала о кричащем случае с русским языком в карпатском такси

По мнению звезды, русскоязычный контент во время войны потреблять недопустимо

Известная украинская актриса Ирма Витовская, звезда фильма "Думки мої тихі" высказалась о русскоязычном контенте, который продолжают потреблять украинцы, несмотря на открытую вооруженную агрессию рф против Украины. Артистка вспомнила о случае, произошедшем с ней в Карпатах еще семь лет назад, и сравнила с текущей ситуацией.

Ирма Витовская с 2014 года открыто осуждает агрессора и не сотрудничает с российскими актерами, вопрос русскоязычного контента, в частности музыки, для нее важен. Об истории с карпатским таксистом, слушавшим песни на русском, актриса написала в Facebook.

Так, еще зимой 2015 года, то есть когда уже продолжалась АТО, Витовская отдыхала в Карпатах. В такси она услышала русские песни. Актриса спросила водителя, зачем он слушает музыку на русском языке.

"Уже позади были Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт, аннексия Крыма и оккупация Донбасса… Многие уже погибли, сгинули и пропали без вести, были подвержены пыткам и заключению, — пишет Витовская. — Ответ (водителя. — Ред.) был вроде того, что это просто песня, она хорошая и о жизни".

После вопроса актрисы таксист выключил трек, а также возмущенно добавил, что помогает АТО. Как отмечает Витовская, его "цепное звено критической связи" сработало в направлении поиска врагов – именно актриса и ее попутчики "заняли главное место".

По мнению актрисы, большинство в Украине было таким себе таксистом до 24 февраля, считая, что уместно потреблять "просто песню, фильмец, сериальчик, клипчик, концертик, спектакль прикольный". В то время как все, кто был четко против контента на русском, воспринимались как "враги".

"Шел седьмой месяц после широкомасштабного нападения россии, но… Такси, такси… Вези, вези…" – подытожила Витовская.

Ирма Витовская призывает не слушать русскоязычную музыку

Напомним, во время полномасштабной войны в скандал попали телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова, продолжившие вести общий блог на русском языке. Последняя недавно выпустила трек в коллаборации с хитмейкером Артемом Пивоваровым, в песне "Тішся" использовано стихотворение поэтессы Леси Украинки.