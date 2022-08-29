Ірма Вітовська розповіла про обурливий випадок з російською мовою в карпатському таксі

На думку зірки, російськомовний контент під час війни вживати неприпустимо

Відома українська акторка Ірма Вітовська, зірка фільму "Думки мої тихі" висловилася щодо російськомовного контенту, який продовжують споживати українці, незважаючи на відкриту збройну агресію рф проти України. Артистка згадала про випадок, який стався з нею у Карпатах ще сім років тому, і порівняла з поточною ситуацією.

Ірма Вітовська з 2014 року відкрито засуджує агресора і не співпрацює з російськими акторами, питання російськомовного контенту, зокрема музики, є для неї важливим. Про історію з карпатським таксистом, який слухав пісні російською, акторка написала в Facebook.

Так, ще взимку 2015 року, тобто коли вже тривала АТО, Вітовська відпочивала в Карпатах. У таксі вона почула російські пісні. Акторка запитала водія, навіщо він слухає музику російською мовою.

"Вже позаду був Іловайськ, Дебальцево, Донецький аеропорт, анексія Криму та окупація Донбасу… Багато вже загинуло, згинуло та пропало безвісті, були закатовані і ув’язнені, — пише Вітовська. — Відповідь (водія. – Ред.) була на кшталт, що це просто пісня, вона гарна і про життя".

Після питання акторки таксист вимкнув трек, а також обурено додав, що допомагає АТО. Як зазначає Вітовська, його "ланцюгова ланка критичного зв’язку" спрацювала в напрямку пошуку ворогів – саме акторка і її попутники "посіли головне місце".

На думку акторки, більшість в Україні була таким собі таксистом до 24 лютого, вважаючи, що доречно споживати "просто пєсню, фільмєц, серіальчик, кліпчик, концертік, спєктакль прікольний". Тоді як всі, хто був чітко проти контенту російською, сприймалися як "вороги".

"Пішов сьомий місяць після широкомасштабного нападу росії, але… Таксі, таксі… Вєзі, вєзі…" – підсумувала Вітовська.

Ірма Вітовська закликає не слухати російськомовну музику

Нагадаємо, під час повномасштабної війни в скандал потрапили телеведуча Маша Єфросініна і співачка Оля Полякова, які продовжили вести спільний блог російською мовою. Остання днями випустила трек у колаборації з хітмейкером Артемом Пивоваровим, в пісні "Тішся" використано вірш поетеси Лесі Українки.