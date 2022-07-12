Єфросиніна та Полякова розповіли, чому не розмовляють українською та нарвались на шквал критики

У мережі розкритикували артисток через небажання розмовляти українською мовою

Днями в Україні спалахнув гучний скандал через новий випуск шоу Маші Єфросініної та Олі Полякової "Дорослі дівчатка", в якому вони за своєю давньою традицією говорили російською мовою. Цей нюанс викликав шквал критики у мережі.

У своєму відео артистки торкнулися теми мовного питання і пояснили, що продовжують записувати нові випуски шоу російською мовою, оскільки їм "легше формулювати думки" нею.

"Ви звикли до нас, які не підбирають слова, фонтанують. У нас своя хімія", — сказала Єфросиніна.

Полякова ж додала, що все життя говорила в побуті російською, а коли спробувала перейти на українську, то це виявилося не так уже й легко. Водночас вона додала, що вони продовжують вивчати українську мову і хочуть у майбутньому почати нею говорити.

"Але щоб ось так, у приватній розмові, як із подругою на кухні, так по-українськи, на жаль, не вийде, і вам самим буде нецікаво дивитися бекаючих, мекаючих, підбираючих слова, ваших улюблених "Дорослих дівчаток", — сказала Полякова.

У коментарях до відео користувачі мережі висловили свою думку про це і нагадали, що вони як медійні особи не можуть собі дозволити таке, а деякі взагалі порахували сказане "відмазкою".

Приєдналися до критики і багато громадських осіб. Наприклад, відомий блогер Богдан Процишин знайшов своє пояснення.

Письменник Остап Українець також пояснив, про що говорять заяви Полякової та Єфросініної.

Приєдналися до обговорення стендапери Влад Берковський та Макс Вишинський.

Як повідомлялося раніше, в Одесі чоловік, який представився військовим, нагрубіянив продавцю через українську мову. Втім, пізніше виявилось, що покупець виявився не військовим, а охоронцем. Він уже отримав повістку, а також раптово заговорив українською мовою.