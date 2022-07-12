Ефросинина и Полякова рассказали, почему не говорят на украинском и нарвались на шквал критики

В сети раскритиковали артисток из-за нежелания говорить на украинском языке

На днях в Украине разгорелся громкий скандал из-за нового выпуска шоу Маши Ефросининой и Оли Поляковой "Взрослые девочки", в котором они по своей давней традиции говорили на российском языке. Этот нюанс вызвал шквал критики в сети.

В своем видео артистки коснулись темы языкового вопроса и объяснили, что продолжают записывать новые выпуски шоу на российском языке, так как им "легче формулировать мысли" на нем.

"Вы привыкли к нам, не подбирающим слова, фонтанирующим. У нас своя химия", — сказала Ефросинина.

Полякова же добавила, что всю жизнь говорила в быту на российском, а когда попыталась перейти на украинский, то это оказалось не так уж и легко. Вместе с тем она добавила, что они продолжают учить украинский и хотят в будущем начать на нем говорить.

"Но чтобы вот так, в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится, и вам самим будет неинтересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова, ваших любимых "Взрослых девочек", — сказала Полякова.

В комментариях к видео пользователи сети выразили свое мнение об этом и напомнили, что они как медийные личности не могут себе позволить такое, а некоторые и вовсе посчитали сказанное "отмазкой".

Присоединились к критике и многие публичные лица. Например, известный блогер Богдан Процишин нашел свое объяснение.

Писатель Остап Украинец тоже объяснил, о чем говорят заявления Поляковой и Ефросининой.

Присоединились к обсуждению стендаперы Влад Берковский и Макс Вышинский.

Как сообщалось ранее, в Одессе мужчина, представившийся военным, нагрубил продавцу из-за украинского языка. Впрочем, позже оказалось, что покупатель оказался не военным, а охранником. Он уже получил повестку, а также внезапно заговорил на украинском языке.