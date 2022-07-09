"Ты не в Украине, ты в Одессе": покупатель в магазине устроил скандал из-за языка и поплатился (видео)

Одессит потребовал у продавца говорить на русском языке

В Одессе мужчина, представившийся военным, нагрубил продавцу из-за украинского языка, однако его быстро нашли и теперь он говорит совсем по-другому.

Мужчина осознал свою ошибку и записал видеообращение. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает Униан.

Примечательно, что покупатель оказался не военным, а охранником. Он уже получил повестку, а также внезапно заговорил на украинском языке.

"Никакого отношения это тело к военным не имеет. Это обыкновенный охранник. Он получил повестку и уже прошел экспресс-курс по изучению украинского языка", — сообщает Униан.

Напомним, накануне в одном из магазинов Одессы вспыхнул конфликт. Продавец из Херсона отказался обслуживать местного мужчину, который заявил, что Одесса — это не Украина, а также требовал общаться с ним на русском языке.

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Ранее сообщалось, что суд поставил точку в нашумевшем деле о сексе в публичном месте на одном из пляжей Одессы. Мужчине и женщине грозило до четырех лет лишения свободы, их даже отправили под домашний арест на время рассмотрения дела.

Напомним, подобная история произошла в Николаеве, где фигурантами дела стали двое сотрудников полиции.