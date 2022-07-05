Пару из Одессы осудили за секс в публичном месте – суд воспринял интим за хулиганство

Фигурантами дела оказался белорус и украинка

В Одессе пару, занявшуюся сексом в публичном месте на глазах других граждан, приговорили к году условно. Такое решение по иностранцу и жительнице Закарпатской области принял суд, признав их виновными в хулиганстве.

Об этом во вторник, 5 июля, сообщила белорусская служба Радио Свобода. К слову, мужчина, занимавшийся сексом на Трассе здоровья, оказался гражданином Беларуси.

В ходе следствия также удалось выяснить, что у него двое несовершеннолетних детей. А его партнерша — женщина родом из села в Закарпатье. Они оба имеют собственный бизнес и ранее к уголовной ответственности не привлекались. К слову, ранее в СМИ была информация, что тем самым мужчиной может быть Валерий Сидорович — основатель компании "Двери Беларуси". В отношении женщин данных не обнародовалось.

Напомним, что сначала шла речь о том, что паре за дерзкую выходку на Трассе здоровье вручили повестки в военкомат, однако подтверждения этого не было. Позже шла речь о том, что мужчине и женщине грозит до четырех лет лишения свободы. Пару даже отправили под домашний арест на время рассмотрения дела, а в итоге они получили год условно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подобная история произошла в Николаеве, однако фигурантами дела стали двое сотрудников полиции.