Украинского комика обвинили в присвоении денег для ВСУ: тот уже ответил

Стендап-комик из Одессы попал в скандал из-за денег для ВСУ

В Украине разгорелся скандал вокруг одесского комика Ярослава Титаренко, которого обвинили в присвоении средств, которые собирались на нужды украинских военных.

Как сообщает "Суспільне", стендап-комик Кирилл Осадчий, который принимал участие в благотворительных подкастах и стендапах, заявил, что Титаренко присвоил из около 32 тысяч гривен.

Он рассказал, что его уже бывший коллега регулярно "одалживал" средства с карты, открытой на благотворительные нужды, а затем возвращал деньги, но уже в неполном объеме.

Сами средства собирались на покупку автомобиля для украинских защитников.

"Ярослав взял с этого основного сбора, по моим подсчетам, 52 829 гривен, из которых вернул на нее 19 454 гривны. Где делись еще 32 тысячи гривен — неизвестно", — сказал Осадчий.

Он отметил, что комик обещал вернуть 20 тысяч гривен, но о еще 12 ответа не поступило.

В свою очередь Титаренко подтвердил, что брал деньги с карты, но затем все вернул.

"Компания, в которой я работаю, выделяла мне средства на другой сбор. 19 мая мне поступило 20 тысяч от моей компании, на карту, которую я создал для этого сбора. Об этой сумме никто не знал кроме меня и компании", — сказал он.

По его словам, он поступил очень плохо, когда взял средства с карты и из-за этого возник конфликт. Что касается взятой им суммы, то он говорит, что вернул ее наличкой в надежде на то, что Осадчий перечислит средства на карту.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге в марте разгорелся скандал с участием местного жителя Захара Палатина, который после осмотра автомобиля на блокпосте записал гневное видео для соцсетей. В нем он назвал украинских военных "пушечным мясом", а также пожелал им смерти. 1 июля стало известно, что суд обязал его выплатить штраф в размере 178,5 тысячи гривен.