Українського коміка звинуватили у присвоєнні грошей для ЗСУ: той уже відповів

Стендап-комік з Одеси потрапив у скандал через гроші для ЗСУ

В Україні спалахнув скандал навколо одеського коміка Ярослава Титаренка, якого звинуватили у привласненні коштів, які збиралися на потреби українських військових.

Як повідомляє "Суспільне", стендап-комік Кирило Осадчий, який брав участь у благодійних подкастах та стендапах, заявив, що Титаренко привласнив близько 32 тисяч гривень.

Він розповів, що його вже колишній колега регулярно "позичав" кошти з картки, відкритої на благодійні потреби, а потім повертав гроші, але у неповному обсязі.

Самі кошти збиралися на покупку автомобіля для українських захисників.

"Ярослав взяв із цього основного збору, за моїми підрахунками, 52 829 гривень, з яких повернув на неї 19 454 гривні. Де поділися ще 32 тисячі гривень — невідомо", — сказав Осадчий.

Він зазначив, що комік обіцяв повернути 20 тисяч гривень, але про ще 12 відповідей не надійшло.

Своєю чергою, Титаренко підтвердив, що брав гроші з карти, але потім все повернув.

"Компанія, в якій я працюю, виділяла мені кошти на інший збір. 19 травня мені надійшло 20 тисяч від моєї компанії, на карту, яку я створив для цього збору. Про цю суму ніхто не знав крім мене та компанії", — сказав він.

За його словами, він вчинив дуже погано, коли взяв кошти з карти та через це виник конфлікт. Щодо взятої ним суми, то він каже, що повернув її готівкою, сподіваючись, що Осадчий перерахує кошти на карту.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі у березні спалахнув скандал за участю місцевого жителя Захара Палатина, який після огляду автомобіля на блокпості записав гнівне відео для соцмереж. У ньому він назвав українських військових "гарматним м’ясом", а також побажав їм смерті. 1 липня стало відомо, що суд зобов’язав його виплатити штраф у розмірі 178,5 тисяч гривень.