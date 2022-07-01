Бажав смерті українським бійцям: мажор із Кривого Рогу поплатився за свої слова

Чоловіка змусили заплатити за образу ЗСУ

Жителя Кривого Рогу Захара Палатіна, який у березні "уславився" на всю країну образами військовослужбовців ЗСУ, зобов’язали виплатити великий штраф

Як повідомляє телеграм-канал "Дніпро Оперативний", суд зобов’язав 22-річного чоловіка виплатити штраф у розмірі 178,5 тисяч гривень та ще 6 тисяч на витрати експертів.

26 березня Палатіна зупинили на одному із блокпостів у Кривому Розі для перевірки автомобіля. Після цього у сторіс у своєму Інстаграмі він записав гнівне відео, в якому назвав українських захисників "гарматним м’ясом". Крім того, він заявив, що пишається тим, що не допомагає військовим та вважає патріотизм дурістю. Він додав, що йому буде байдуже, якщо його місто захоплять росіяни.

На відео звернув увагу блогер Олексій Таймурзін, завдяки якому про існування Палатіна змогла дізнатись українська громадськість, а також правоохоронці.

Палатина оперативно затримали, після чого його навіть відправляли до СІЗО.

Як повідомлялося раніше, як повідомлялося раніше, нардеп-зрадник Олексій Ковальов підтвердив інформацію, що в окупованому Херсоні 22 червня було підірвано його автомобіль. Сам Ковальов отримав поранення, але вижив.