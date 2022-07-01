Желал смерти украинским бойцам: мажор из Кривого Рога поплатился за свои слова

Мужчину заставили заплатить за оскорбления ВСУ

Жителя Кривого Рога Захара Палатина, который в марте "прославился" на всю страну оскорблениями военнослужащих ВСУ, обязали выплатить крупный штраф

Как сообщает телеграм-канал "Днепр Оперативный", суд обязал 22-летнего мужчину выплатить штраф в размере 178,5 тысячи гривен и еще 6 тысяч на расходы экспертов.

26 марта Палатина остановили на одном из блокпостов в Кривом Роге для проверки автомобиля. После это в сторис в своем Инстаграм он записал гневное видео, в котором назвал украинских защитников "пушечным мясом". Кроме того, он заявил, что гордится тем, что не помогает военным и считает патриотизм глупостью. Он добавил, что ему будет безразлично, если его город захватят россияне.

На видео обратил внимание блогер Алексей Таймурзин, благодаря которому о существовании Палатина смогла узнать украинская общественность, а также правоохранители.

Палатин был оперативно задержан, после чего его даже отправляли в СИЗО.

Как сообщалось ранее, как сообщалось ранее, нардеп-предатель Алексей Ковалев подтвердил информацию, что в оккупированном Херсоне 22 июня был взорван его автомобиль. Сам Ковалев получил ранения, но выжил.