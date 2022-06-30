Нардеп-предатель выжил в результате взрыва в Херсоне: теперь вспомнил о гражданстве Украины

Коллаборант, конечно же, обвинил во всем украинские спецслужбы

Информация о попытке ликвидации предателя-нардепа Алексея Ковалева, автомобиль которого взорвали 22 июня во временно оккупированном Херсоне, подтвердилась. Коллаборант записал видеообращение с больничной койки и обвинил во всем Украину и наши спецслужбы.

Об этом в четверг, 30 июня, сообщил активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

На кадрах Ковалев говорит, что он гражданин Украины и его совсем не смущает тот факт, что он перешел на сторону российских оккупантов и ведет коллаборативную деятельность на территории временно оккупированного Херсона.

"Относительно меня была совершена диверсия. Спецслужбами Украины в отношении гражданина Украины. Я жив и здоров, планирую приступить к своим прямым обязанностям с понедельника. Меня не запугали и я планирую оставаться с людьми, работать на своем избирательном округе до завершения моих полномочий в 2023 году", — заявил нардеп-предатель.

Напомним, что сразу после взрыва автомобиля Ковалева появилась информация, что нардеп предатель погиб. Об этом сообщал его бывший коллега, нардеп Евгений Шевченко, однако подтверждения его слова не было. При этом было опубликовано видеообзор автомобиля коллаборанта Ковалева после взрыва.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после полномасштабного вторжения россии Алексей Ковалев перешел на сторону оккупантов, сделав несколько скандальных заявлений.