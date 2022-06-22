В Чернобаевке подорвали машину главного коллаборанта, он ранен: видео

С мая указанное лицо назначено оккупантами на руководящую должность

В Херсонской области неизвестные взорвали автомобиль бывшего руководителя здешней автостанции, перешедшего на сторону оккупантов, Юрия Турулева. В результате инцидента, произошедшего на одной из улиц Чернобаевки, коллаборант получил легкие ранения.

Об этом в среду, 22 июня, сообщил народный депутат и советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, — пишет "Укринформ". По его словам, в результате чрезвычайного происшествия экс-руководитель автостанции, а ныне представитель так называемой "новой власти", не пострадал.

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"Взорвана его машина, но коллаборант не пострадал", — говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что росСМИ уже успели прокомментировать эту ситуацию. В частности, пишут о том, что на жизнь коллаборанта Турулева, который еще 5 мая был назначен оккупантами "председателем военно-гражданской администрации Чернобаевки", было совершено покушение. Он получил легкие ранения, после чего был госпитализирован в больницу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во временно оккупированном россиянами Херсоне неизвестные взорвали автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева. Оккупационные власти подозревают в покушении на убийство украинских партизан.