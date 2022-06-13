За секс не военкомат, а сразу тюрьма: история парочки из Одессы приняла неожиданный поворот

Пару обвинили в грубом хулиганстве

История о паре, занимавшейся сексом на трассе здоровья в Одессе, получила неожиданное продолжение. Мужчине и женщине инкриминируют хулиганство, за что грозит до четырех лет лишения свободы.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщила полиция Одесской области. Выяснилось, что мужчина является гражданином другой страны, а женщина уроженка другой области.

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"Женщина с мужчиной в общественном месте в присутствии людей удовлетворили свои сексуальные желания, чем совершили грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, соединенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности", — отметили в полиции.

За такие действия паре объявили подозрение по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.

Следует отметить, что по данным местных СМИ, мужчина оказался иностранцем. Есть информация, что им мог быть Валерий Сидорович — учредитель компании "Двери Беларуси", однако официального подтверждения этого от уполномоченных органов еще не было.

Добавим, что после резонанса с пикантным видео пары в СМИ сообщалось, что якобы мужчине и женщине вручили повестки в военкомат, направив их на медосмотр. Об этом сообщал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Очевидно, что гражданство другой страны не позволило призвать мужчину в украинскую армию.

Ранее "Телеграф" сообщал, запрещено ли выдавать повестки к военкоматам украинцам в магазинах и на улице.