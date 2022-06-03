Выдавать повестки в магазинах и на улице запрещено или нет: объяснение военного комиссара

Приоритет отдается людям с опытом боевых действий и необходимой подготовкой, однако это не означает, что мобилизуют только их

В Украине правительство приняло решение о продлении военного положения и общей мобилизации до 23 августа 2022 года, поэтому призыв военнообязанных граждан в ряды ВСУ и другие военные формирования продолжается. "Телеграф" решил разобраться, законно ли вручение повесток украинцам, достигшим 18-летнего возраста, не только по месту жительства или в военкоматах, но и в любых общественных местах: на улицах или даже в магазинах.

Как рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, согласно действующему законодательству Украины, повестки военнообязанным гражданам в возрасте от 18 до 60 лет должны вручать лично после установления личности.

"В Украине во время общей мобилизации повестки могут вручать лично, после установления личности в любом месте: по месту жительства, на улице, на блокпостах, в магазинах и на рабочем месте. Законом это не запрещено", – рассказал он.

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Следует также отметить, что во время действия военного положения вручать повестки имеют право не только работники военкоматов, но и правоохранители, работодатели или даже работники органов местного самоуправления.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие данные должны содержаться в повестке и будет ли законным считаться их вручение военнообязанным работниками правоохранительных органов.

Также напомним, что необходимо делать украинцам, получившим повестку – простая подробная инструкция для мобилизованных граждан.