Видавати повістки у магазинах і на вулиці заборонено чи ні: пояснення від військового комісара

Наразі пріоритет віддається людям з досвідом бойових дій та необхідною підготовкою, проте це не означає, що мобілізують лише їх

В Україні уряд прийняв рішення щодо подовження воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року, тож призов військовозобов'язаних громадян до лав ЗСУ та інших військових формувань продовжується. "Телеграф" вирішив розібратися, чи законне вручення повісток українцям, які досягли 18-річного віку, не лише за місцем проживання або у військкоматах, а у будь-яких громадських місцях: на вулицях або навіть у магазинах.

Як розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко, згідно з чинним законодавством України, повістки військовозобов'язаним громадянам віком від 18 до 60 років повинні вручати особисто після встановлення особи.

"В Україні під час загальної мобілізації повістки можуть вручати особисто, після встановлення особи у будь-якому місці: за місцем проживання, на вулиці, на блокпостах, у магазинах та на робочому місці. Законом це не заборонено", – розповів він.

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Варто також відзначити, що під час дії воєнного стану вручати повістки мають право не лише працівники військкоматів, але й правоохоронці, роботодавці або навіть працівники органів місцевого самоврядування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які дані повинні міститися у повістці та чи законним вважатиметься їх вручення військовозобов'язаним працівниками правоохоронних органів.

Також нагадаємо, що необхідно робити українцям, які отримали повістку — проста детальна інструкція для мобілізованих громадян.