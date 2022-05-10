Мобілізація в Україні: чи можуть поліцейські вручити повістку до армії

Загальна мобілізація в країні триває до 24 травня

Під час воєнного стану, який було впроваджено в Україні указом президента Володимира Зеленського через повномасштабне вторгнення росії, в країні була оголошена загальна мобілізація. Призову підлягають усі громадяни, які в змозі виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. В рамках закону, тим військовозобов'язаним українцям, які не звернуться до військкоматів самостійно, повинні вручити повістки із закликом до служби.

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"Телеграф" вирішив розібратися, які дані повинен містити цей документ та чи можуть їх вручати представники правоохоронних органів.

Які дані містяться у повістці?

Як пояснили в Асоціації працівників України, у документі про офіційний обов'язковий або необов'язковий виклик до певного офіційного органу повинно бути вказано прізвище, ім’я та по батькові мобілізованого, а також його адреса.

Окрім того, документ повинен містити військову спеціальність, яка повинна збігатися зі спеціальністю записаною у військовому квитку.

Також у документі зазначається дата, час, а також адреса, куди військовозобов'язана особа повинна прибути.

Обов'язковим пунктом у повістках є й печатка та підпис військового комісара.

Чи мають право працівники поліції вручати повістки?

Якщо ви водій і переймаєтесь, чи може представник правоохоронних органів під час зупинити вашого транспортного засобу вручити повістку, то наразі можна з упевненістю сказати, що поліцейські таких повноважень не мають.

Документи, що були вручені таким шляхом можуть бути оскаржені в рамках судового порядку.

Варто також наголосити, що, згідно із чинним законодавством, прибуття військовозобов'язаної особи до призовного пункту покладається виключно на самого військовозобов’язаного, а будь-які дії його примусового характеру щодо утримання відповідного вважаються незаконними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що необхідно робити українцям, які отримали повістку — проста детальна інструкція для військовозобов'язаних.