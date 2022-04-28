Мобілізація в Україні: які бувають повістки та як мають їх вручати

Все, що потрібно знати про повістки в армію.

В Україні триває мобілізація через військовий стан, який було запроваджено в Україні 24 лютого.

Відповідно до закону України, мобілізація буде проводитись протягом 90 днів, однак, отримання повістки не означає, що вас одразу призвуть до лав ЗСУ.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Які бувають повістки, хто їх має вручати – у матеріалі "Телеграфу".

Які бувають повістки

Повістки для уточнення даних

Такі повістки уточнюють дані для оновлення інформації про склад сім’ї та стан здоров’я призовників та військовозобов’язаних. Також можуть уточнюватись і відомості про місце роботи.

Повістки на медкомісію

Подібні документи видаються призовникам з метою проходження обстеження та отримання висновку комісії про придатність чи непридатність до несення військової служби.

Повістки на призив до ЗСУ

Цей документ видається з метою виклику до військового комісаріату для призову на строкову службу. Його можуть вручити навіть без попереднього виклику на медогляд, але перед цим призовника все одно відправлять на медкомісію. За неявку передбачено кримінальне покарання за статтею про ухилення від військової служби.

Повістки "з’явитися з речами"

Ця повістка не означає негайного відправлення до військ. Є повістка з варіантами: "пропоную", "наказую" чи мобілізаційне розпорядження. Останній варіант вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії за умови визнання придатним до служби в армії та зобов’язує громадянина з’явитися на призовний збірний пункт протягом 12-24 годин після оголошення мобілізації (загальної або часткової).

Хто має право вручати повістку

Повістку можуть вручати:

співробітники військкомату;

працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

роботодавці;

керівники навчальних закладів;

працівники поліції.

Як і де вручають повістку

Повістки можуть вручити на вулиці, на робочому місці, вдома або на блокпостах. Для початку встановлюється особистість. Тому у воєнний час потрібно завжди носити із собою документи та надавати для перевірки уповноваженій особі. На підставі документа, що засвідчує особу та виписується повістка.

Нагадаємо, в 15 березня в Україні почалася друга хвиля мобілізації, в рамках якої до лав ЗСУ призвали військовослужбовців, що в період з 2014 року перебували на терміновій службі або служили за контрактами.

Про те, що відомо про хвилі мобілізації та кого можуть призвати до армії, дивіться в інфографіці "Телеграфу".