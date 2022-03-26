Мобілізація в Україні: що робити, якщо вам вручили повістку

За ухилення від призову та постановки на військовий облік загрожує відповідальність

Указ про загальну мобілізацію від президента України Володимира Зеленського, який Верховна рада затвердила законом третього березня, не передбачає обов’язкового зарахування до лав Збройних сил країни при отриманні повістки.

Як розповів спікер оперативного штабу Одеської ОВ Сергій Братчук, повістки можуть вручатися не тільки на роботі та вдома, як раніше, а й будь-де.

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Сама мобілізація оголошена на 90 днів. При отриманні повістки чоловік має прийти у військкомат та стати на облік. Повістки роздають не для автоматичного зарахування до лав військових у ЗСУ або інших підрозділах, а щоб перевірити та оновити дані щодо військовозобов’язаних.

Він також зазначає, що якщо не з’явитися до військкомату (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) може загрожувати адміністративна чи кримінальна відповідальність. Повістки повинні вручати їхні співробітники.

Для внутрішньо переміщених осіб винятків немає. Наприклад, у Львові 3300 ВПО звернулися до координаційного центру для постановки на облік. Менш ніж половину — 1200 осіб, направили до військкоматів для комплектації ЗСУ. Постановка на військовий облік є обов’язковою при зміні місця проживання.

Як розповіли у ЛОДА, ухилистам загрожує кримінальна відповідальність за двома статтями:

ухилення від призову з мобілізації (від 2 до 5 років)

ухилення від військового обліку (штраф 5-8 тисяч грн або виправні роботи до року).

Раніше "Телеграф" публікував перелік тих, хто не стає на військовий облік і не може бути мобілізований. Серед першої категорії — батьки трьох та більше неповнолітніх та люди з інвалідністю.