"І це їх ще ніхто не бомбив": у мережі жартують через відключення світла під час наради путіна

Під час наради путіна сталося відключення світла

Поки росія бомбить енергосистему України і багато населених пунктів залишаються без світла, у столиці рф Москві в "пікантний" момент також зникла електрика.

Справа в тому, що зникнення електрики збіглося з онлайн-нарадою кремлівського диктатора володимира путіна зі своїми міністрами. Як пишуть російські медіа, у московському комплексі під назвою IQ-квартал розташовані одразу кілька державних відомств, таких як Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку. Повідомляється, що причиною відключення світла став стрибок напруги. Через це з однієї з будівель навіть довелося евакуювати 100 людей.

Нарада путіна з міністрами

У зв’язку з цим одразу двом міністрам довелося дивитися на путіна з мороку. І хоча до початку доповіді голови Мінекономрозвитку світло все-таки включили, багато користувачів інтернет вважали ситуацію досить кумедною і по мережі почали розлітатися скріншоти та відео курйозного моменту.

Деякі користувачі зазначили, що у росії зачастили невдачі.

Інші користувачі порахували блекаут у "Москва-Сіті" кармою за бомбардування енергосистеми України.

Ще один користувач додав, що росія настільки раділа, що українські міста залишилися без електроенергії, що "відбулося перенапруга або, іншими словами, карма".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що путін висміяли за допомогою карикатури. Художник влучно помітив та зобразив у своєму творі ситуацію навколо "зернового коридору".

Також "Телеграф" повідомляв про те, що колишній президент Росії насмішив Мережу ядерними загрозами у бік України.