На ланцюгу у Ердогана: путіна висміяли новою карикатурою

Карикатурист влучно зобразив ситуацію навколо "зернового коридору"

Російське повернення в угоду з безперешкодного проходження суховантажів з українським зерном гуманітарним коридором у Чорному морі викликало реакцію серед користувачів мережі.

Так автор цифрового контенту Георгій Ключник присвятив цій події кумедну карикатуру, на якій зобразив російського диктатора володимира путіна, який намагається дотягнутися до суден із зерном. Однак, як видно на картинці, це у нього не виходить, оскільки він прикутий ланцюгом до флагштока з турецьким прапором.

"Зерновий коридор", — коротко підписав роботу Ключник.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня росія заявила, що призупинить участь в угоді, аргументувавши своє рішення атакою безпілотників на базу чорноморського флоту в Севастополі. Як запевняє росіян, військові кораблі, які там знаходилися, нібито відповідали за безпеку коридору.

Втім, президент Туреччини Реджеп Ердоган наступного дня повідомив, що зробить усе можливе для того, щоб правочин продовжував функціонувати. Примітно, що після його заяви судна із зерном продовжили виходити з портів.

1 листопада глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що росіян повідомили про те, що зерновий коридор повинен продовжувати роботу і ніщо не повинно йому в цьому заважати.

Вже 2 листопада російський диктатор повідомив, що Москва нібито отримала від України певні гарантії безпеки та повертається до дотримання умов договору. Втім, у Києві про якісь гарантії не повідомляли.