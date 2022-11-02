Феєричний провал путіна: росія повертається до "зернової угоди"

рф заявила, що нібито отримала необхідні гарантії від України

росія, котра не мала на меті продовжувати участь у "зернових угодах" та сипала звинуваченнями, стосовно того, що саме Україна своїми діями спровокувала її на прийняття відповідного рішення, все ж поновлює участь у чорноморській ініціативі.

Про це у середу, 2 листопада, заявили у міністерстві оборони росії, відзначивши, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати письмові гарантії від Києва щодо невикористання "зернового коридору" для ведення бойових дій проти рф.

"Після вчинення Україною 29 жовтня 2022 року терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору", російська федерація призупинила реалізацію угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів ("Чорноморська ініціатива"). Ця позиція росії була доведена до Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй А. Гутерреша та Ради Безпеки ООН. Завдяки участі міжнародної організації, а також сприянню Туреччині вдалося отримати необхідні письмові гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти рф, спрямованих до Спільного координаційного центру 1 листопада 2022 року", — йдеться в тексті публікації російського відомства.

У міноборони також зазначають, що українська сторона в офіційному порядку надала обіцянку щодо використання московського гумкоридору виключно в рамках положень "Чорноморської ініціативи".

На думку росії, отримані від України гарантії зараз нібито видалися керівництву країни достатніми, аби відновити свою участь у подальшій реалізації угоди, що була зупинена після так званого "теракту" у Севастополі.

Варто додати, українські та міжнародні спостерігачі були одностайні в оцінці того, що заяви росії щодо призупинення участі в "зерновій угоді" стало черговою спробою шантажу України та її західних союзників. Водночас були озвучені й припущення про те, що саме Китай може бути проти цього шантажу. Зокрема, у коментарі "Телеграфу" посол з особливих доручень при Міністерстві закордонних справ України Ольга Трофимцева повідомила, що Пекін міг дати зрозуміти володимиру путіну те, що китайська сторона не проти того, аби "зерновий коридор" все ж запрацював.

Також зазначимо, що Туреччина одразу виступила за продовження "зернової угоди" і фактично на першому етапі дала зрозуміти, що не підтримуватиме дії кремля стосовно його блокування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо доставки на світові ринки українського зерна, попри рішення росії призупинити свою участь в угоді.