Феерический провал путина: россия возвращается в "зерновую сделку"

рф заявила, что якобы получила необходимые гарантии от Украины

россия, которая не имела целью продолжать участие в "зерновых соглашениях" и сыпала обвинениями относительно того, что именно Украина своими действиями спровоцировала ее на принятие соответствующего решения, все же возобновляет участие в черноморской инициативе.

Об этом в среду, 2 ноября, заявили в министерстве обороны россии, отметив, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева по неиспользованию "зернового коридора" для ведения боевых действий против рф.

"После совершения Украиной 29 октября 2022 года террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская федерация приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов ("Черноморская инициатива") была доведена до Генерального секретаря Организации Объединенных Наций А. Гутерреша и Совета Безопасности ООН, благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины по неиспользованию гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в пользу вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против рф, направленных в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года", — говорится в тексте публикации российского ведомства.

В минобороны также отмечают, что украинская сторона в официальном порядке предоставила обещание использования московского гумкоридора исключительно в рамках положений "Черноморской инициативы".

По мнению россии, полученные от Украины гарантии сейчас якобы казались руководству страны достаточными, чтобы возобновить свое участие в дальнейшей реализации соглашения, остановленного после так называемого "теракта" в Севастополе.

Стоит добавить, что украинские и международные наблюдатели были единодушны в оценке того, что заявления россии о приостановлении участия в "зерновом соглашении" стали очередной попыткой шантажа Украины и ее западных союзников. В то же время, были озвучены и предположения о том, что именно Китай может быть против этого шантажа. В частности, в комментарии "Телеграфу" посол по особым поручениям при Министерстве иностранных дел Украины Ольга Трофимцева сообщила, что Пекин мог дать понять владимиру путину то, что китайская сторона не против того, чтобы "зерновой коридор" все же заработал.

Также отметим, что Турция сразу выступила за продление "зернового соглашения" и фактически на первом этапе дала понять, что не будет поддерживать действия кремля по его блокированию.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия по доставке на мировые рынки украинского зерна, несмотря на решение России приостановить свое участие в соглашении.