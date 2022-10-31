песков взорвался неоднозначными заявлениями насчет "зернового соглашения" без россии

Российская сторона, очевидно, осталась крайне недовольной решением Турции и дальше содействовать зерновому коридору

Если россия не будет участвовать в вывозе зерна из портов Украині, то "зерновая сделка" вряд ли будет реализовано. Соответствующее заявление в понедельник, 31 октября, сделал кремлевский пресс-секретарь дмитрий песков, отвечая на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно решения турецкой стороны продолжить работу зернового коридора.

"В условиях, когда россия говорит о невозможности обеспечить безопасность судоходства в указанных районах, такое соглашение вряд ли реализовано, и оно приобретает другой характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный", — сказал путинский пресс-секретарь.

Кроме того, во время общения с журналистами, пескову задали вопрос о вероятности обострения конфликта, на что он ответил, что срыв "зернового соглашения" является виной исключительно украинской стороны, мол, именно Украина своими действиями привела к тому, что договоренность сейчас находится под угрозой срыва.

"Вы видите действия украинской стороны, вы видите, что именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этого соглашения, шла к тому, чтобы взорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности. Здесь нужно исходить из того, что известные действия украинской стороны привели к тому, что соглашение под угрозой", — добавил кремлевский спикер.

Что касается заявления президента Турции о том, что, несмотря на торможение россией реализации зерновой сделки, он и дальше будет продолжать воплотить в жизнь запланированное, даже без участия россии, то российская сторона, очевидно, осталась ею крайне недовольна.

"По линии дипломатического и других ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН", — подытожил песков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия приняла решение приостановить свое участие в зерновом коридоре после того, как Вооруженные украинские силы нанесли удары по позициям россиян в аннексированном Севастополе (АР Крым).

Также напомним, как один из кораблей, перевозивший украинское зерно, несмотря на сложности, все же добрался до Турции, остановившись в Стамбуле.