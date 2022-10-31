Отмена зернового коридора – сдержит ли это цену на яйца
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прекращение экспорта зерна может изменить цену на яйца
Война оказала сильнейшее влияние на производство и цену яиц в Украине, и как прогнозирует владелец агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, уже в будущем году страну может ожидать их дефицит.
Такое мнение он высказал в интервью "Экономической правде", подчеркнув, что первоочередной задачей является восстановление поголовья птицы.
Основными причинами роста цен на яйца, стоимость которых в некоторых регионах приблизилась к 100 гривням за десяток, бизнесмен назвал:
- сезонность – с мая по сентябрь на рынке до 50% яиц из домашних подворий, что увеличивает их общее число и сбивает цены, а с сентября на рынке в основном представлены яйца, произведенные промышленным способом;
- старение поголовья, при котором курицы-несушки просто несут меньше яиц и если их поголовье не обновить, в будущем году может просто не быть яиц;
Ранее спасали ситуацию дешевые цены на зерно, так если в ЕС тонна кукурузы стоила 350 евро, то в Украине всего 100, но с открытием зернового коридора цены на зерно внутри Украины выросли в 2,5 раза. Если учесть, что в себестоимости яиц корм составляет до 72%, рост цен на них не должен удивлять, поскольку себестоимость выросла вдвое.
Еще одной проблемой могут стать отключения электроэнергии из-за ударов оккупантов по энергетической инфраструктуре – хотя птицефабрики оборудованы собственными дизель-генераторами, их ресурс ограничен.
Тем временем украинцам обещают в ноябре снижение цен на яйца, правда большим оно точно не будет.