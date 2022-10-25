Цены на яйца впечатляют: эксперты дали не особо утешительный прогноз, что будет дальше

Не исключено, что уже через следующий месяц цена на яйца поползет вниз, однако совсем несущественно

Расценки на один из самых популярных продуктов в Украине продолжают расти как на дрожжах. На сегодняшний день десяток яиц обойдется примерно в 70 — 90 гривен в зависимости от их размера, однако эксперты убеждены, что уже в ноябре цены на них частично снизятся, однако существенно радужных прогнозов все же не дают.

Как пишет издание Новости.LIVE, ссылаясь на данные Антимонопольного комитета Украины, цены на куриные яйца на протяжении последних трех месяцев подорожали в цены на 54% и такой резкий скачок точно не объясняется сезонными или другими факторами, обычно влияющими на этот продукт.

Однако, по мнению экспертов, уже в ноябре цены на этот продукт должны снизиться. В частности, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило уверяет, что куриные яйца точно в цене снизятся, но это удешевление существенным точно не будет.

"Думаю, определенные пределы роста цен есть. Во-первых, рынок остается конкурентным даже при высокой цене. Во-вторых, есть ограничения с точки зрения покупательной способности населения. Поскольку этот продукт долго не сохраняется, его нерационально слишком удорожать", — пояснил он.

В свою очередь эксперт Денис Марчук убежден, что, если сильных морозов в ближайшее время не будет, то поголовье птиц (кур – ред.) увеличится, что повлечет за собой снижение цен на яйца.

Также стоит отметить, что еще в начале полномасштабного российского вторжения группа компаний "Авангард", которая была одним из крупнейших украинских производителей куриных яиц, сообщила о том, что потеряла большое количество кур и производственных мощностей, находившихся на территории Волновахского и Бахмутского районов Донецкой области. Кроме того, производство было ограничено и в Шевченковском районе Харьковской области, а также в Макаровском районе Киевской области и Белозерском районе Херсонщины.

Ранее Телеграф сообщал, сколько украинцы будут платить за куриные яйца уже этой осенью и объяснял, ссылаясь на слова эксперта, почему этот популярный продукт так сильно поднялся в цене.