В Украине рекордно подорожали яйца: где их выгоднее всего покупать

В крупных украинских супермаркетах продолжают расти цены на яйца

В период с сентября по октябрь 2022 года значительно выросли цены на куриные яйца. Журналисты портала "Телеграф" проанализировали новые ценники и показали читателям, где выгоднее покупать этот продукт.

Согласно информации на сайте Минфин, с сентября по конец октября средняя стоимость куриных яиц наседки (С1 10 шт) выросли вдвое с 37,41 грн до 74,53 грн. В начале месяца яйца продавали в среднем 56,81 грн.

Для оценки были взяты цены в супермаркетах Novus, Auchan, Varus, Metro и Megamarket, АТБ и Сильпо.

Средние цены на куриные яйца Наседка (10 шт) в супермаркетах:

Auchan — 76,50 грн;

Novus — 76,55 грн;

АТБ — 72,90 грн;

Сильпо — 76,99 грн.

Также в этот период в стоимости увеличились куриные яйца Ясенсвит (С1 10 шт) — с 37,36 грн до 68,75 грн. Разница составила 31,39 грн.

Средние цены на куриные яйца Ясенсвит (10 шт) в супермаркетах:

Auchan — 74,20 грн;

Novus — 66,78 грн;

Varus — 66,80 грн;

Megamarket — 67,20 грн;

АТБ — 65,50 грн;

Сильпо — 66,99 грн.

Почти вдвое за месяц выросли цены и на куриные яйца Ясенсвит (С1 30 шт). В настоящее время средняя стоимость в некоторых супермаркетах составляет 207,20 грн, а в сентябре яйца продавали по цене 106,57 грн/30 шт.

Средние цены на куриные яйца Ясенсвит (30 шт) в супермаркетах:

Auchan — 218,50 грн;

Megamarket — 195,90 грн.

Отметим, что 20 октября текущего года Антимонопольный комитет Украины отметил, что повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны.

"В настоящее время в Комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца", — говорится в сообщении АМКУ. Сообщается, что Комитетом было начато исследование причин резкого роста цен на куриные яйца в Украине.

По прогнозу Госстата, к концу текущего года цены повысятся на все категории товаров.

Тенденцию к повышению стоимости уже можно заметить, например, по моркови.