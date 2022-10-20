В Украине подпрыгнули цены на популярный овощ: названы причины подорожания

Спрос на товар растут как среди населения, так и среди компаний-оптовиков

Пока украинцы надеются на удешевление гречки, в Украине поползли вверх цены на один из сезонных и популярных овощей, на морковь. Пока корнеплоды стали дороже втрое, если сравнивать их с прошлогодними ценами. В то же время, несмотря на существенное удорожание, на этой неделе расценки на морковь снова начали ползти вверх.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сейчас в стране производители готовы отгружать морковь не дешевле 15-18 гривен за килограмм, а это в среднем дороже на 18% дороже, чем по завершению прошлой рабочей недели. По мнению отраслевых экспертов, тенденция роста цен наблюдается исключительно в сегменте моркови высокого качества. Обычно этот товар закупается для закладки в хранилища.

Фермеры отмечают, что сейчас закупкой моркови занимаются как компании-оптовики, занимающиеся ее хранением, так и население, которое формирует определенные запасы на зимний период. Кроме того, стабильным остается сбыт в розничных сетях.

Аналитики отмечают, что цены на морковь в Украине уже втрое больше, чем за аналогичный период прошлого, 2021 года. В то же время, участники рынка не исключают, что тенденция роста цен в этом сегменте может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению отпускных цен.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцам придется выкладывать за яйца уже этой осенью и что будет с ценами на этот популярный продукт в дальнейшем.